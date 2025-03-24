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獨自海釣入睡 海南10歲童漂流一晚獲救

【明報專訊】10歲男童自划小艇出海釣魷魚，遇風浪被從海南陵水赤嶺村冲到三亞，海裏漂流一夜後幸獲一艘途經海釣船救起。男童稱，出海釣魚後找不到路回家。不少網民戲稱此為現實版的《少年Pi的奇幻漂流》。

據「央廣網」報道，一段男童獨自划船在海上漂流的影片昨在網上廣傳。據影片發布者稱，上周六（22日）下午，他們正在海上釣魚，遠遠看到綠色小板船，聽到有人呼喊，過去後發現是小孩，於是釣友合力把他救上來。

禹途救援海棠隊長羅文表示，看到該男童時，其皮膚因長時間暴曬已通紅，「他當時還是很害怕的，一直在哭，說他是出來釣魷魚的，結果找不到回家的路了」。

羅文引述男童說，他10歲，不是首次單獨海釣。上周五（21日）晚上9點在陵水縣赤嶺村附近釣魷魚，因太睏在船上睡着後漂走，找不到方向，途中他看到海上觀音像和其他有亮光的地方，想向岸邊划，但風浪太大他沒力氣划動，只能讓小船漂流。

營救者稱當晚風浪大

地圖顯示，三亞後海灣與赤嶺村都在海邊，兩地間的海岸線形成大海灣，陸上距離逾30公里。羅文稱，海棠灣附近海面上周五晚風浪較大，浪高有1.5米。「這樣的海面情况大人都很難應付，更何况是小朋友，說是幸運都不為過。」

赤嶺村書記梁秋明表示，小孩現已安全在家，身心狀况均無異常，鎮政府及村委會工作人員已到家中對他做安全教育，及後會安排心理輔導。

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