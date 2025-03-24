明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

被逐陸配斥毁自由 台移民署：處分合規

【明報專訊】在「抖音」擁有15萬粉絲的中國大陸籍台灣配偶「小微」，因稱「台灣早晚滿地插滿五星紅旗」日前遭台內政部移民署撤銷依親居留許可。小微在「抖音」公布台內政部的處分書，稱被台灣政府欺負，質疑台灣的言論自由令「台灣政府丟臉到丟到國際」。台移民署昨回應稱，事證都經調查，方作有關決定。

「小微」在抖音昵稱「台灣省夫婦三個孩子」，有15.4萬粉絲，近日其一系列批台言論獲大量大陸網民叫好，點讚達372萬。台內政部移民署上周五（21日）發布新聞稿指出，「小微」先前發布多部網絡影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的「鼓吹武統侵略」言論，廢止「小微」依親居留許可。

嘲台易受威脅 「丟臉丟到國際」

「小微」與台當局硬碰硬，上周六再經抖音發片表示，有媒體想採訪、詢問其心聲，她沒對移民署決定感氣憤，其心聲就是「台灣政府就是這樣作為嗎？」要欺負「3個孩子的母親」。她稱台灣有言論自由，才喊出「台灣是中國的台灣，台灣早晚滿地插滿五星紅旗」，質疑「台灣政府就怕了嗎？」「一名婦女就能威脅台灣政府嗎？」就政府廢止其居留證，她稱台灣政府「丟臉到丟到國際」。

「小微」接着發布另一條短片，公布台移民署公文內容，她稱終於等到對其懲罰的通知，一名母親說這些話，台灣政府就害怕會帶來威脅，台灣「將上國際新聞」。她提到，「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住。」

對「小微」的言論，不少台網民紛稱「恭喜」，大陸網民稱歡迎帶家人回陸。

台移民署昨再度回應，相關事證都經積極調查，且有通知當事人陳述意見，並會商陸委會等相關機關意見後，才廢止「小微」依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並要求其限期離境，逾期將強制出境。

鼓吹「武統」 再有陸配被遣返

台移民署上周五曾通報，同時廢止另一名陸配「恩綺」的依親居留許可，要求限期離境。移民署稱，「恩綺」曾發布短片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹「武統侵略」言論。此前，陸配網紅劉振亞被檢舉用「亞亞在台灣」帳號鼓吹武統言論，本月11日被台移民署廢止依親居留許可。

上 / 下一篇新聞