被逐陸配斥毁自由 台移民署：處分合規

「小微」在抖音昵稱「台灣省夫婦三個孩子」，有15.4萬粉絲，近日其一系列批台言論獲大量大陸網民叫好，點讚達372萬。台內政部移民署上周五（21日）發布新聞稿指出，「小微」先前發布多部網絡影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的「鼓吹武統侵略」言論，廢止「小微」依親居留許可。

嘲台易受威脅 「丟臉丟到國際」

「小微」與台當局硬碰硬，上周六再經抖音發片表示，有媒體想採訪、詢問其心聲，她沒對移民署決定感氣憤，其心聲就是「台灣政府就是這樣作為嗎？」要欺負「3個孩子的母親」。她稱台灣有言論自由，才喊出「台灣是中國的台灣，台灣早晚滿地插滿五星紅旗」，質疑「台灣政府就怕了嗎？」「一名婦女就能威脅台灣政府嗎？」就政府廢止其居留證，她稱台灣政府「丟臉到丟到國際」。

「小微」接着發布另一條短片，公布台移民署公文內容，她稱終於等到對其懲罰的通知，一名母親說這些話，台灣政府就害怕會帶來威脅，台灣「將上國際新聞」。她提到，「我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住。」

對「小微」的言論，不少台網民紛稱「恭喜」，大陸網民稱歡迎帶家人回陸。

台移民署昨再度回應，相關事證都經積極調查，且有通知當事人陳述意見，並會商陸委會等相關機關意見後，才廢止「小微」依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並要求其限期離境，逾期將強制出境。

鼓吹「武統」 再有陸配被遣返

台移民署上周五曾通報，同時廢止另一名陸配「恩綺」的依親居留許可，要求限期離境。移民署稱，「恩綺」曾發布短片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹「武統侵略」言論。此前，陸配網紅劉振亞被檢舉用「亞亞在台灣」帳號鼓吹武統言論，本月11日被台移民署廢止依親居留許可。