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王毅晤日國安局長 允保持溝通

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨日在東京會見日本國家安全保障局長岡野正敬。官媒稱，雙方就共同落實兩國領導人重要共識、全面推進中日戰略互惠關係健康穩定發展深入討論，同意繼續通過中日高級別政治對話機制保持溝通。

這是岡野正敬今年1月上任後，王毅首次與其會晤。日本外務省出身的岡野正敬今年1月20日接替前任秋葉剛男，擔任國家安全保障局（NSS）局長。國家安全保障局負責統籌日本外交與國防政策，綜合協調首相擔任主席、主要部會首長為成員的日本國家安全保障會議。

王毅近日赴日本東京出席上周六（22日）的第11次中日韓外長會，在上周五六分別會見日本首相石破茂、日本外相岩屋毅。

華引石破茂「尊重中方立場」 日指失實

據外交部新聞稿，王毅與石破茂會面時強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持「中日聯合聲明」等4個政治文件確定的原則，維護兩國關係的政治和法律基礎，履行在歷史和台灣問題上的重要政治承諾。

新聞稿提及，石破茂表示，日方充分認識日中4個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願與中方加強交往合作，推動兩國關係發展，惠及兩國人民。

不過，日本駐華大使館上周六在官網發表聲明指，「中方發布了上述消息後，日方已向中方提出抗議和交涉，並要求中方立即刪除與事實不符的這一表述」。日方對中方發布失實內容表示遺憾。聲明指，王毅拜會時，石破茂未表示「尊重中方闡述的立場」，中方發布的內容完全不屬實。

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