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國際巨企高管赴會 庫克讚DeepSeek

【明報專訊】中國發展高層論壇2025年會昨開幕，有118名外國嘉賓出席。官方前天公布111人外方代表名單，包括79名企業高管、13名學者、15名機構代表、4名國際組織代表；外企高管中，有27人來自美國、28人來自歐洲。130多名中方代表中27人是內地民營企業家，另有5名香港、兩名台灣企業高管。

西門子首席CEO博樂仁（Roland Busch）致辭表示，跨國企業在推動中國及全球經濟穩定增長扮演重要角色。他稱，隨着人工智能（AI）發展，科技顛覆的浪潮正以前所未見的速度席捲而來，如高性能、高開放度的AI大模型DeepSeek般的中國創新正不斷給世界驚喜。蘋果CEO庫克（Tim Cook）也稱讚DeepSeek，表示「當然（用過DeepSeek），很棒」。

有稱三星會長高通總裁訪小米車廠

外企高管訪華期間日程繁忙，有網民稱三星電子會長李在鎔、高通總裁安蒙（Cristiano Amon）前天在小米CEO雷軍的陪同下，參觀位於北京經濟技術開發區的小米汽車工廠。

小米汽車工廠自開放參觀以來受遊客歡迎，坊間傳出參觀資格被黃牛炒到2000元人民幣，小米日前回應稱，參觀資格為線上報名後隨機抽取，中籤者入場須攜身分證明文件，參觀資格不可轉讓。

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