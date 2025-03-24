國際巨企高管赴會 庫克讚DeepSeek

西門子首席CEO博樂仁（Roland Busch）致辭表示，跨國企業在推動中國及全球經濟穩定增長扮演重要角色。他稱，隨着人工智能（AI）發展，科技顛覆的浪潮正以前所未見的速度席捲而來，如高性能、高開放度的AI大模型DeepSeek般的中國創新正不斷給世界驚喜。蘋果CEO庫克（Tim Cook）也稱讚DeepSeek，表示「當然（用過DeepSeek），很棒」。

有稱三星會長高通總裁訪小米車廠

外企高管訪華期間日程繁忙，有網民稱三星電子會長李在鎔、高通總裁安蒙（Cristiano Amon）前天在小米CEO雷軍的陪同下，參觀位於北京經濟技術開發區的小米汽車工廠。

小米汽車工廠自開放參觀以來受遊客歡迎，坊間傳出參觀資格被黃牛炒到2000元人民幣，小米日前回應稱，參觀資格為線上報名後隨機抽取，中籤者入場須攜身分證明文件，參觀資格不可轉讓。