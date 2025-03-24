中國發展高層論壇 中財辦歡迎國際資本回歸 李強：續擴開放合作 助外企融入

本屆論壇就「宏觀政策與經濟增長」、「改革激發增長新動能」、「提振消費與擴大內需」、「以科技創新引領新質生產力發展」、「人工智能普惠包容發展」等議題舉行多場公開及閉門研討會。本次年會為期兩天，由國務院發展研究中心主辦，國內外企業家、政府官員、專家學者和國際組織代表約720人參加開幕式。

稱加強宏觀調控 推進全國統一大市場

新華社報道，李强發言强調「3個視角」。一是農曆新年前後《哪吒2》及冰雪旅遊帶動消費市場旺盛、以「杭州六小龍」等初創企業為代表的科技突破不斷湧現、綠色經濟蓬勃，為中國經濟帶來發展動力。二是今年經濟增長目標設為約5%，將一方面實施更積極的宏觀政策，進一步加強逆周期調節，必要時推出新的增量政策，另一方面深化經濟體制改革，不斷推進全國統一大市場建設，為各類經營者進一步營造良好發展環境，強化對企業創新創造的支持。三是中國始終把自身發展與全球發展緊密結合，堅持經濟全球化，踐行多邊主義，做全球和平發展的穩定性、確定性力量，將堅持推進開放合作，倡導國際規則下的公平競爭，維護自由貿易和全球產業鏈供應鏈暢通穩定，繼續歡迎各國企業，希望企業家齊心協力抵制單邊主義、保護主義，以互利互惠達更大發展。

論壇中方主席、國務院發展研究中心主任陸昊表示，「世界百年未有之大變局」加速演進，非經濟因素對經濟影響不斷加大，經濟全球化作為「全球範圍內資源配置效率最大化的有效途徑」、「長期支撐全球貿易發展和各國人民福祉提高的比較優勢規律」、「支撐區域經濟發展和競爭力提升的規模經濟效應」這3個基礎理論值得重新審視。他表示，技術顛覆性創新和全球經濟巨大不確定性，讓本屆論壇討論更有價值。

中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀在論壇表示，許多國際投資者近期看好中國經濟和中國資產，真誠歡迎國際資本回歸中國。

晤美議員商界 籲「做大蛋糕」解貿易問題

李強昨下午在北京人民大會堂會見出席論壇的美國參議員戴安斯及部分美國企業界人士。他稱中美關係來到一個重要節點，盼美方與中方相向而行，坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動關係穩定、健康、可持續發展；經貿合作是中美關係重要基礎，應通過做大「合作蛋糕」，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676