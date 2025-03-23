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參拜媽祖 宣講反大陸滲透威脅 賴籲警惕宗教交流統戰

【明報專訊】台北總統府發布新聞，賴清德昨日赴台東參拜廟宇期間表示，身為台灣三軍統帥，他肩負守護全台2300萬人民生命財產的安全等責任。賴清德解說日前宣布的反統戰反滲透17項因應策略，特別提到中共堅持無神論，其所有宗教交流都有統戰目的，呼籲民眾尤其參與兩岸宗教交流時，一定要提高警覺。

本月13日，賴清德宣布17項因應策略時在宗教範疇提到，內政部要建立宗教團體赴大陸交流的揭露制度，以防杜大陸的干預與統戰；對宗教交流的審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化。

賴清德昨到前往台東天后宮及鹿野聖安宮參香祈福，他感謝媽祖娘娘保境佑民，並保佑讓他和副手蕭美琴順利當選。賴清德致辭內容主要涉及應對大陸威脅和他的施政方針，他說，面對大陸的武力威脅和對台統戰手段逐漸加強，「我們應該保持團結，了解中國併吞台灣、消滅中華民國的企圖心不曾改變」，他推出的17項因應策略，是希望人民有危機意識。

「中國對台的統戰滲透無所不至，其中一項就是針對宗教。」賴清德稱，台灣人祈求神明保佑大家生活平安順利，「但中國是無神論的國家，所有的宗教交流都含有統戰的目的」，民眾一定要提高警覺。聯合新聞網引述賴清德稱，「台灣人善良、對宗教虔誠，所以很多人不了解這點，所以我要拜託大家。尤其是寺廟如果有機會去參加宗教交流時，要清楚了解」。

亡兵母盼賴「救救全台當兵孩子」

此外，賴清德提到日前宣布要為軍人加薪，又表示將藉由軍事採購或研發、推動國防產業，並與美日等民主國家站在一起，讓大陸不致輕舉妄動。賴清德致辭時，場外出現抗議聲音，空軍防空炮兵中士蔡學良（2008年槍支走火身亡）母親尤瑞敏大聲喊冤，要賴慈悲，救救全台灣當兵孩子的生命安危。尤瑞敏與警方衝突，隨後被架走。當天她獲賴清德安排接見陳情。

兩岸宗教交流近年熱絡，特別是媽祖廟有密切文化聯繫。對台灣信眾來說，前往福建莆田市湄洲島的媽祖祖廟朝拜，是重要宗教活動。每年農曆三月，金門地區宮廟會組團赴湄洲媽祖祖廟、莆田賢良港媽祖廟進香參拜。2017年後，湄洲媽祖已未能到台灣巡安。

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