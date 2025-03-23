華為中興等9中企 美查是否繞限經營

這是華府針對中國電訊和技術公司的最新措施。路透社報道，這幾家中企均名列FCC「涵蓋名單」（Covered List），被認為有關特定電訊設備和服務威脅美國國家安全。其他受查的中國企業是海能達通訊公司、浙江大華技術股份有限公司、Pacifica Networks及其全資子公司ComNet，和中國聯通美洲子公司。

FCC此前以國安考量為由，禁止中企在美國境內提供電訊通訊服務。FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，若干或全部上述中企可能仍在美國境內運作，「正在試圖繞過聯邦通訊委員會禁令，以私營或『不受規管』的方式繼續在美國做生意」。

特朗普21日表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）計劃與中方官員通話，並再次表示他將與中國國家主席習近平通話。暫時未知哪名中國官員出面與葛里爾通話，知情人士稱有可能是某副總理，規格高於普通貿易談判。上個月，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）通話。