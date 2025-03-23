發展高層論壇今開 高官晤外企高管

何立峰：經濟回升向好 歡迎投資

商務部長王文濤前日會見歐洲汽車工業協會主席、平治（內地稱奔馳）集團董事長康林松時也稱，面對複雜多變的國際環境，中國經濟保持穩健增長；中國吸引外資的政策是一貫的、連續的。王文濤強調，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案對當前中歐關係具有重要意義，將為雙方產業發展與合作創造穩定、可預期的經貿環境。

王文濤前日亦會見了美國禮來製藥、美國博通半導體等外企高管。央視旗下新媒體「玉淵譚天」稱未來一段時間，還有十幾名跨國公司高管將到訪商務部，其中美國企業將佔約三分之二。而美國蘋果公司CEO庫克也已抵京，昨與內地金牌經紀人楊天真一起遊覽景山公園。

何立峰昨也會見美國聯邦參議員戴安斯，並重申中方堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。新華社引述戴安斯稱美中應加強對話，「我願在這方面多做些實事」。戴安斯與美國總統特朗普關係密切，此次訪華被認為有傳話任務。

中國發展高層論壇昨發布2025年會中方主席信、外方主席信，顯示國務院總理李強將出席中國發展高層論壇年會開幕式並發表主旨演講，上百名主要國際組織、全球跨國企業和重要研究機構的代表出席論壇。