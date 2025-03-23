中日經濟高層對話 確認水產磋商前提

中國外交部昨晚發布，出席對話的包括中方發改委、外交部、財政部、商務部、工信部、生態環境部、海關總署，日方內閣府、外務省、經產省、財務省、國土交通省、農林水產省、環境省部級官員。共同社報道，岩屋毅要求中國盡早恢復進口日本牛肉，擴大進口日本大米。

對話達成的其他共識還包括，2025年在華舉辦中日節能環保綜合論壇、第四屆中日環境高級別圓桌對話會，在日本舉行中日服務貿易政策對話，舉行中日工業、商務、海關等領域的副部級磋商，舉辦中日出口管制對話及政企交流活動；互相支持中國進博會、2025大阪‧關西世博會，支持中方主辦2026年APEC會議、日方申辦2031年APEC會議。

王毅促日台灣問題重信守諾

王毅前日會晤日本內閣官房長官林芳正時，希望日方在台灣等重大原則問題上重信守諾，排除雜音干擾。王毅前日會見日本首相石破茂後，中方新聞稿提到，「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場」。日本外務省昨稱，石破並未說「尊重中方闡述的立場」，已向中方提出抗議並要求刪除。