北京聞風：中國高層料再派外企「定心丸」 ／文：鍾鳴九

美企高管或成參會最大群體

今年論壇會期兩天，主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，並將圍繞提振消費與擴大內需、人工智能普惠包容發展等話題召開12場專題研討會。消息人士稱，來自美國公司的高管或將成為最大的參會群體。且根據往年慣例，中央高層料將接見參會外企代表，傳遞穩外資信號。

美國特朗普政府已對華新加徵兩輪關稅。近日，美國零售巨頭沃爾瑪要求中國供應商大幅降價以轉嫁關稅成本。央視旗下新媒體「玉淵潭天」披露，商務部針對此事約談沃爾瑪，並評論美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應攜手共同應對。

論壇舉辦前夕，商務部官員會見太古、空巴、淡水河谷、百事等外企高管。上海市長龔正會見美中貿易全國委員會會長譚森及部分會員企業高管。

對外經貿大學國際經濟貿易學院教授崔凡認為，論壇促進跨國公司與中國政府間的往來交流，外企對中國政策能有更準確的理解，有助於增強在華投資信心。

商務部發布的數據顯示，2025年1至2月，英國、德國實際對華投資分別增長87.9%、54.7%。

中國新興產業吸引 英德對華投資大增

中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生指，俄烏衝突後，歐洲經濟面臨巨大困難，貿易投資受到嚴重衝擊，新興產業發展落後，中國從經濟發展態勢、市場規模與新經濟形態建設情况而言，對歐洲是優質投資目的地。受訪專家均表示，中國在數字經濟、綠色能源等新興產業上的發展，對外資具吸引力。通過投資中國市場與企業，可促進雙方技術交流。

官方多舉措推動 外資有望回升

2月，商務部與國家發改委出台《2025年穩外資行動方案》，擴大鼓勵外商投資的產業範圍，並取消更多境內投資限制。

今年政府工作報告也提出，無論外部環境如何變化，始終堅持對外開放不動搖。大力鼓勵外商投資，進一步放寬外資市場准入，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。同時，加強外資企業服務保障，優化項目全流程服務，拓寬外資企業融資渠道，促進人員往來便利化。

崔凡表示，中央頻出促外資政策措施是一方面，且自去年9月美聯儲降息後，內地外資投資規模降幅收窄。從證券投資領域看，近一年來港股大漲，顯示全球對中國資產重新評估，反映出對中國經濟發展的信心。內外因共同作用下，外資或將回升。

文：鍾鳴九