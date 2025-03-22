鷹派學者倡中央擇機「重啟內戰」

中國社科院台灣研究所主辦的「台灣研究」刊物，2025年第一期刊出一篇由蘇州大學馬克思主義學院教授王鶴亭撰寫的論文。具有中共對台工作官員背景的公眾號「曉台海」披露文章摘要顯示，王鶴亭在文中建議政府「擇機重啟內戰行動」。

摘要指，內戰法理為中央政府啟動非和平方式統一提供國際法依據，《反分裂國家法》規定了非和平方式統一觸發的條件，國際人道法確證了非和平方式統一的適當性。他建議為有利維護國家的主權與領土完整，保障兩岸同胞的根本利益，「中央政府可擇機重啟內戰行動，在戰時管制階段對台實行直接管治以盡快結束武裝衝突進入過渡狀態，在戰後和平重建階段通過委任治理來恢復秩序形成和平狀態」，逐步重構央地關係和台灣政制，促進兩岸政治一體化與社會融合發展。

賴清德視察台軍 上調官兵薪水

上周，台灣與《反分裂國家法》針鋒相對，推出17項反滲透反統戰策略，把大陸定義為「境外敵對勢力」。身兼台灣三軍統帥的賴清德昨日赴台北松山機場，視導駐守的海軍陸戰隊陸戰66旅衛戍第二戰鬥隊。他在場宣布調整軍人待遇，4月起上調所有志願役官兵的薪水，最高每月加薪1.2萬元新台幣（約2825港元）。