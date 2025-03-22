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首名涉稅案時事KOL 認投身MCN搲真銀

【明報專訊】司馬南是近年遭查稅重罰的首個時事類網紅，他昨日解釋偷稅事件時，歸咎MCN（網紅經紀公司）沒有代繳稅所致，並承認與MCN合作賺取600多萬元（人民幣，下同），但自稱沒有利用海量粉絲資源「賺盡」。事件也引起網民關注，網絡意見領袖與MCN合作「搵真銀」內情。

與司馬南公開合作的MCN有北京中易網天信息技術有限公司，該公司法人為四月傳媒董事長饒謹，他是ANTI-CNN創辦人。該MCN旗下還營運「戰略知識局」「中東知識局」等公眾號，代理了金燦榮等時事類網紅。司馬南去年7月開通《司馬南遛彎兒》直播專欄，多為游走各地的商業直播，其中10月在河南許昌胖東來直播時遭超市人員趕走。

內地一家企劃公司職員阿洛昨對本報表示，目前大V、網紅達人與MCN合作，多數負責帶貨和分銷。帶貨只要談好拆帳，而分銷收入來自於差價、賣多掙多。當有商家委託他們銷售推廣，他們就根據目標客戶群，找擁有合適粉絲群的MCN網紅達人來帶貨。

MCN據目標客戶尋網紅 收平台回佣再分成

在龍頭直播平台工作的亮亮表示，MCN旗下主播，基本都是簽約費加底薪加分成的模式；到某個流量值，平台會回佣給MCN，主播也會獲得分成，粉絲越多分成越高。若是粉絲不多的小主播，一般MCN的抽成在6成左右。近兩年MCN收入普遍降低，很多公司入不敷出，不少裁員倒閉。

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