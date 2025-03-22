多次批網紅偷稅 轟聯想集團捲輿論旋渦

言辭激烈尖銳 聚焦中美博弈台灣問題

2003年，司馬南以獨立候選人身份當選北京市區人大代表，一度被視為公共知識分子的代表。他活躍於網絡輿論平台，言辭激烈尖銳，發表內容多聚焦中美博弈、台灣問題等熱點，曾將台灣稱為「武裝割據省份」，在俄烏衝突中力挺俄羅斯，鮮明風格令他收獲大量擁躉，也招致「煽動對立」批評。

司馬南近年屢陷輿論旋渦。2021年，司馬南連續發布短片炮轟聯想集團，矛頭直指柳傳志等聯想元老。他引用聯想改制歷史數據，質疑2009年股權轉讓中存在國有資產流失，甚至將聯想與「買辦資本」掛鈎。該系列言論引發學界和商界激烈爭論，風波導致聯想股價短期震盪，也令司馬南的「愛國批判」形象進一步強化。

與此同時，司馬南多次在公開場合痛批網紅偷稅現象。他指摘部分頂級主播「利用平台規則漏洞，年入數億卻分文不繳」，呼籲稅務部門嚴查。司馬南的社交媒體帳號自2024年11月起全面停更，此前其平台粉絲超5000萬。從「反偽鬥士」到「偷稅網紅」，司馬南的跌宕經歷亦成為觀察中國輿論場生態演變的樣辦。