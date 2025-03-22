明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

多次批網紅偷稅 轟聯想集團捲輿論旋渦

【明報專訊】現年68歲的司馬南本名于力，黑龍江人，畢業於哈爾濱商業大學，早年經歷豐富，先後做過公務員、報社記者、電視節目主持人。上世紀90年代，司馬南通過揭露胡萬林、王林等「氣功大師」騙局，以「反偽科學鬥士」聞名，並推動中國反邪教協會的成立。

言辭激烈尖銳 聚焦中美博弈台灣問題

2003年，司馬南以獨立候選人身份當選北京市區人大代表，一度被視為公共知識分子的代表。他活躍於網絡輿論平台，言辭激烈尖銳，發表內容多聚焦中美博弈、台灣問題等熱點，曾將台灣稱為「武裝割據省份」，在俄烏衝突中力挺俄羅斯，鮮明風格令他收獲大量擁躉，也招致「煽動對立」批評。

司馬南近年屢陷輿論旋渦。2021年，司馬南連續發布短片炮轟聯想集團，矛頭直指柳傳志等聯想元老。他引用聯想改制歷史數據，質疑2009年股權轉讓中存在國有資產流失，甚至將聯想與「買辦資本」掛鈎。該系列言論引發學界和商界激烈爭論，風波導致聯想股價短期震盪，也令司馬南的「愛國批判」形象進一步強化。

與此同時，司馬南多次在公開場合痛批網紅偷稅現象。他指摘部分頂級主播「利用平台規則漏洞，年入數億卻分文不繳」，呼籲稅務部門嚴查。司馬南的社交媒體帳號自2024年11月起全面停更，此前其平台粉絲超5000萬。從「反偽鬥士」到「偷稅網紅」，司馬南的跌宕經歷亦成為觀察中國輿論場生態演變的樣辦。

上 / 下一篇新聞