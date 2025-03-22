「反美」左派大V司馬南偷稅遭重罰 補稅罰款共近千萬 胡錫進：為振興民營經濟「祭旗」

國家稅務總局北京市稅務局稽查局通報，早前依托稅收大數據分析，發現司馬南涉嫌偷稅，依法對其開展立案檢查。經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。官方依據相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元。

司馬南「低頭認罪」稱因輕信MCN代繳稅

司馬南方面回應內地媒體查詢時，要求傳媒報道他「低頭認罪，誠懇檢討，不求原諒」，又稱調查組用時4個多月查出這個結果，「浪費了大量國家人力資源，實屬罪加一等」。他解釋，自己6年來跟某MCN合作，一共獲得600多萬元酬金，此事（被認定偷稅）主要與他輕信MCN會代繳稅款有關。司馬南又稱，如果還能有在網上發聲的機會，他會「仔細講一講自己是如何成為偷稅者的」。從去年11月初起，司馬南的微博、抖音、頭條等平台帳號均已停止更新，以上平台其粉絲數累計超5000萬。

目前為時事評論員的胡錫進昨日點評司馬南偷稅事件，稱網民們這麼轟動，還是因為司馬南之前的言論爭議過大，特別是他在一段時間裏對民營企業，對部分文化名人持過於激烈態度。胡錫進指出，如今互聯網上很多大V出事都可能「濺起一片歡呼聲」，但司馬南的這個情况是最突出的之一，有不少市場打拼人士希望用他的被處罰，為民營經濟實現新的更大繁榮「祭旗」。

官媒：流量靠「愛國」 典型「兩面派」

近年來，司馬南在網絡上持續抨擊民營企業家和民營經濟，昨日通報出爐後，網民幾乎一面倒支持官方查處。

河南廣播電視台旗下「大象新聞」評論指，司馬南的流量，靠的是「愛國」二字。但他表面一套，背後一套，司馬南的愛國，是典型的「兩面派」；網絡時代，信息透明，「大V不是護身符，流量不是免稅牌」。司馬南2022年被踢爆，早在2010年就在美國加州置業，遭嘲諷「反美是工作、留美是生活」。

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