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醫院AI助確診早期胰臟癌 4萬人發現6宗 上海浙江投入使用

【明報專訊】浙江一名65歲長者近日因頭暈三天求醫，在醫院進行超聲波、CT平掃（未打顯影劑的電腦斷層掃描）等常規檢查後，並未發現明顯異常，但人工智能（AI）系統卻從CT平掃結果發現患者或存胰臟腫瘤病變，幫助確診早期胰臟癌。胰臟癌位置隱蔽容易漏診，發現時多屬中晚期，寧波大學附屬人民醫院通過「平掃CT+AI」模型，已在4萬人中發現6宗早期胰臟癌。

中新網昨日報道，今年1月，65歲的丘先生（化名）因頭暈三日，到寧波大學附屬人民醫院就醫，AI在常規檢查CT平掃中，發現患者胰腺區域有一處1.5厘米大小的病灶，提示可能存在胰臟癌病變。醫院肝膽胰普外科主任醫師朱柯磊直呼「想不到」，因為患者症狀是頭暈，而胰臟有問題一般是腹痛。他們隨即為患者安排CT增強等檢查，結果證實是胰臟癌。丘先生很快進行了手術，病理報告亦證實為胰腺導管腺癌。

另一患者張女士（化名）因上腹脹痛到醫院求診，初步檢查疑似膽囊炎。但AI解讀CT影像後，發現胰臟有細微異常，惡性腫瘤可能性極高。醫院隨即安排CT增強檢查，亦證實了AI的判斷。

胰臟癌是診斷和治療均十分困難的消化道惡性腫瘤，大部分發現已晚期，平均五年生存率不足10%。

寧波大學附屬人民醫院在2024年11月引入的阿里達摩院醫療AI技術，至今已從4萬多名受檢者中，篩查出8宗胰臟癌個案，其中6宗為早期患者。當中2宗屬於常規檢查未能發現、AI主動提醒。

隱蔽易漏診 大部分發現已晚期

達摩院團隊聯合全球多個頂尖醫療機構研究，構建出胰臟癌早期檢測AI模型「PANDA」（Pancreatic cancer Detection with AI），是一個深度學習框架。該模型將CT增強上的知識遷移至CT平掃的數據集上，將不同胰臟腫瘤的局部特徵與全局特徵編碼入框架，並用病理金標準確認的腫瘤類型，用於監督AI的訓練。

相關研究2023年11月發表在國際頂級期刊《自然．醫學》時引起關注，上海、浙江等地相繼投入使用，可用於體檢中心、醫院等無症狀人群的胰臟癌篩查。達摩院團隊也正探索利用「平掃CT+AI」技術，查出胰臟癌以外的多種早期癌症。

相關字詞﹕增強CT 胰腺癌 AI（人工智能） 胰臟癌

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