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反制綠營罷免 被查偽造文書 國民黨斥民進黨司法追殺

【明報專訊】台灣台南地方檢察署昨表示，接獲立委罷免案提議人名冊疑涉偽造文書情報，當天搜索國民黨台南市黨部及被告莊姓男子住所，傳訊5人到案偵辦。國民黨隨即回應指出，民進黨操作大罷免已經走火入魔，有關辦案做法是刻意操作，小案大辦、擴大事端，全面的司法追殺無異戒嚴。

台灣民間團體年初發動罷免數十名國民黨立委，藍營亦發動罷免民進黨籍立委林俊憲、王定宇等人反擊。據林俊憲反映，台南市選委會在審查藍營提交的第一階段3000多份聯署書時，發現其中不僅有已故聯署人，還存在冒用他人身分及戶籍不在選區等問題。

此前，林俊憲、王定宇已就相關案件委任律師提告。王定宇的代理律師稱，罷免團針對王定宇提交2000多份聯署書，但其間未見任何聯署活動，也未設立聯署站更沒有有關聯署的宣傳，難以解釋這些聯署書的來源。

中央社昨引述台南地方檢察署表示，指派檢察官指揮專案小組蒐證，搜索國民黨台南市黨部及莊姓男子住處等，扣得黨員名冊及被告使用手機等，並傳訊莊姓男子等5人到案說明。

對此，國民黨昨下午回應表示，台領導人賴清德日前針對大陸提出17條因應措施反滲透反統戰，宣示台灣進入「準戒嚴」狀態；台南的司法追殺更是擺明要告訴人民，只許罷藍、不准罷綠。

相關字詞﹕罷免 民進黨 國民黨 台南市 偽造文書

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