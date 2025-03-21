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柯庭審爆遭「不雅片」要脅 北檢否認稱可驗訊問錄影

【明報專訊】台北地方法院審理京華城及政治獻金案昨日（20日）再度開庭，首度提訊台北前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲。柯文哲抗辯時再度炮轟檢察官羅織罪名，甚至以手握「不雅影片」要脅他配合認罪，否則把影片送交法院。台北檢方稱柯指控不實，強調相關訊問過程均有錄音錄影，可供檢驗。

轟檢以「不認罪就交法院」恐嚇

這是台北地方法院首次提訊柯文哲。綜合中央社、中時新聞網等報道，法庭昨發放40張民眾旁聽證，柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪、民眾黨立委黃國昌等人昨下午到法院門口排隊旁聽證候補。何瑞英、陳佩琪後來獲准旁聽。庭審時，柯文哲講到無法在父親病危時陪伴在旁之際掉淚，柯母、柯妻也在旁聽席哭出聲音。

柯文哲在法庭上稱，京華城案被媒體炒作以來，這是他首次有機會完整公開說明。他情緒激動指摘檢方「誣陷」，更點名偵辦案件的台北地檢署檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說，林誆他被查扣的USB隨身碟內藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

京華城同案4人皆否認控罪

「我還以為我關太久失憶了，好險我想起來，我們家陳佩琪家教森嚴，不會有這種影片！」柯文哲的抗辯足足講了近一小時，直指自己當了30年醫生，從沒收過病患任何紅包，「怎麼可能圖利、貪污？」

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、柯文哲政治獻金案，2024年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵佔、背信等罪嫌，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯文哲，同案的威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、台北市長辦公室前主任李文宗亦同日提訊，他們都否認控罪。由於4人的羈押期限將在4月初屆滿，昨日法院提訊除了繼續未完的準備程序，也聆聽檢辯對是否延押的意見。

相關字詞﹕政治獻金 京華城案 庭審 柯文哲 民眾黨

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