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駐京周記：人肉搜索何時休

【明報專訊】近日「謝廣軍女兒開盒」事件在網絡引起軒然大波，再次引發各界關注人肉搜索「開盒」現象。

「200（元，人民幣，下同）查身分證，800查車輛信息，9000查一年開房紀錄」，在網絡時代，個人私隱安全似乎已經成為「窗戶紙」，一捅就破。

10年前遭網暴 仍心有餘悸

早在10年前，記者的朋友小趙就曾在「貼吧」上遭受過網暴和人肉搜索，如今說起來，她對那段經歷依舊非常恐懼。

小趙是國內某明星的粉絲，為偶像創作了幾十萬字的同人小說，遭到「對家」舉報，於是在「貼吧」上，攻擊她的帖子洗版了20頁，微博上幾秒鐘就有幾千條留言對她人身攻擊。還有激進的粉絲對她人肉搜索，照片被掛到網上，「都在罵我長得醜，甚至連我父母都被罵。」於是小趙註銷了社交帳號。

遊戲主播小琦也曾遭「開盒」，不過他是因為聲音好聽被粉絲人肉搜索，從他小學的照片到工作單位信息全部被公布到網上，很多人瘋狂加他的微信和QQ，還在凌晨給他打電話。

「那段時間聽到手機響就不自覺地發抖，換了手機號也沒有用，每天都失眠，一閉上眼就覺得電話又響了。」小琦不堪其擾，在用親人的身分證件更換手機號並宣布退網之後，情况才有好轉。

「開盒」在很長一段時間都是娛樂圈和遊戲圈的粉絲們打擊「對家」的手段。而隨着技術的更新迭代和網絡群體對立嚴重的狀况下，如今「開盒」已逐漸演變為系統的網暴工具。網暴者熟練運用這套系統打擊與自己意見相悖的人，網絡環境越來越差，許多網民因為害怕被「開盒」而成為「沉默的大多數」。

官媒稱個人信息來自海外數據庫 促嚴打

官媒《半月談》昨發表文章指出，「開盒」信息來自海外的「社工庫」（社交工程數據庫），主要功能是收集、整理和存儲目標個體或組織的各類信息。庫裏信息既有通過公開途徑獲取的，也有通過非法方式獲取的個人私隱。文章指出，「社工庫」及其背後的黑色產業鏈已嚴重侵犯公民的個人私隱權，成為網絡空間戾氣的背後推手，嚴厲打擊已刻不容緩。

「開盒」是技術加持下的私隱屠殺，也是社會文明倒退的表現。何時才能避免數字時代的個人信息淪為「明碼標價」的商品，小趙、小琦已盼了10年。

駐京記者 王佩凡

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