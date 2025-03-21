八方來客：黑龍江力推科技文旅 與港簽多份合作備忘

稱冰雪經濟成引擎之一

在高科技和製造領域，韓聖健表示，黑龍江擁有哈爾濱工業大學等科研機構，哈爾濱電氣、中國一重、中車、哈飛等大型工業企業，參與三峽、西氣東輸、神舟系列飛船，以及探月、火星探測等國家重大工程。

韓聖健歡迎各界參加5月的哈爾濱國際經濟貿易洽談會。他稱，除了近年因哈爾濱冰雪大世界和亞冬會而為人熟知的冰雪主題旅遊，黑龍江還擁有豐富的森林及河流資源，是避暑勝地。中西文化交匯令哈爾濱有「東方小巴黎」之稱，也是亞洲唯一一個聯合國認證的「音樂之城」。

黑龍江地處東北亞中心區域，擁有27個國家一類口岸，是中國對俄羅斯開放的前沿，在中歐班列、北極航道具有重要戰略位置，同時也是東亞到北美最短航線的起點。黑龍江透過深圳（哈爾濱）產業園區，加强與粵港澳大灣區的合作。

至於農業，韓聖健強調黑龍江擁有世界三大黑土地帶之一，耕地面積和商品糧產量均為全國第一，農產品優質健康；黑龍江已立法禁止種植轉基因大豆。

黑龍江省委書記許勤、特首李家超昨出席活動並致辭，眾人一起參觀了現場展示的黑龍江特色文旅項目、機械手、特色農產品等。兩地政府及企業簽署多份合作備忘錄，涵蓋教育、體育、文化、旅遊、貿易、能源、醫藥等領域，亞布力冰雪訓練基地和正在建設的國家冰雪運動學院將支持香港運動員備戰冬季項目。

孫小明