李強赴閩考察 促加大引資撐外企

稱外貿形勢峻 需拓多元市場

新華社報道，李強先後到泉州、晉江、石獅及廈門調研，參觀了安踏集團、廈門太古飛機工程有限公司、美圖網科技有限公司，並考察石獅市跨境電商公共服務中心、晉江國際陸地港等。

李強說，面對外部環境變化，安踏要發揮龍頭企業和行業協會作用，促進行業有序發展。他與年輕創業者交流後指出，要反對無序競爭特別是同質低價競爭。李強提到，要加大引資穩資力度，打造更優營商環境，更好地支持外資企業發展。他鼓勵美圖研發人員積極實施「人工智能+」行動，通過技術創新不斷提升用戶體驗、賦能更多行業。李強要求各級政府要深入貫徹落實民營企業座談會精神，努力為民營企業提供更好的政策支持和發展環境。

諶貽琴調研廣東 籲發揮「挑大樑」作用

幾乎同期，國務委員諶貽琴周一至周四在廣東深圳、梅州及廣州調研，她要求廣東要發揮「經濟大省挑大樑」作用，全力抓好就業這個最基本的民生；要精準有效組織實施大規模職業技能提升培訓行動，促進高質量充分就業。

另邊廂，國家市場監管總局及國家數據局前天分別邀請包括民營企業在內的企業參加座談會，了解企業遇到的問題和困難，聽取意見建議；着力為民營企業發展創造良好政策環境。中國工信部通報，部分省份工業經濟運行座談會前日召開，會議提出政治「內捲式」競爭，進一步優化營商環境。