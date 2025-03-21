促搞高原農業 習讚雲南咖啡代表中國 指在國外受歡迎 咖啡農：最好的帶貨廣告

訪麗江古城 被問能否邀飲咖啡

習近平前日在被列入世界文化遺產名錄、有800多年歷史的麗江古城，沿着石板路邊走邊看。央視畫面中，當地居民和遊客爭相問好，有的還彈奏結他、載歌載舞表示歡迎，習近平則與大家互動交流。有男子邊招手邊喊話發問：「總書記，能不能邀請您來喝杯咖啡？」習近平笑答：「小粒咖啡嗎？」隨後又說「雲南咖啡還是代表着中國的，現在國外也是受歡迎的」。

不少雲南咖啡業者昨在社交平台轉發該消息，雲南普洱藍珀咖啡創始人龍展南形容「這就是最好的帶貨廣告」，他2010年到當地經營2500畝咖啡莊園，冀用此前的製藥理念改變粗放的種植管理模式，不過遇上生豆價格2011年後一路下跌，雲南咖啡種植規模也不斷下降。現時雲南咖啡豆大約僅佔國際產量0.6%，在市場上沒有定價權。

瑞幸等帶動 國內咖啡供不應求「各行業都做」

經歷十餘年市場價格低迷後，雲南咖啡近兩年憑藉品質改良和國內需求上漲，逐漸走出低谷。龍展南對本報表示，受惠於瑞幸等國產咖啡品牌發展，如今國內的咖啡需求已遠超雲南咖啡豆產量，只要把國內市場做好，整體把控好雲南咖啡豆的品質，就能在市場上找到一席之地。同時，國際上也能認可雲南咖啡這塊招牌。

雲南保山老地基咖啡莊園負責人施先生昨亦對本報表示，習近平提及「雲南咖啡代表着中國」，對雲南全省咖啡種植、加工、銷售各環節業者來說，都是一種無形的鼓勵和支持。老地基近10年主打精品咖啡，種植規模已擴大到數百畝，目前只做內銷。施說，去年到今年，還有明年都是種植咖啡的好時機，因為「價格好」，判斷後市也是上升趨勢，他稱今年雲南大概新增育苗1000萬棵以上。由於咖啡市道好，「中國現在各行各業都來做咖啡」。

認可雲南花卉業 籲深耕細作

習近平同日還到麗江現代花卉產業園察看玫瑰、馬蹄蓮鮮切花品種展示，了解智能溫室無土栽培技術，並到生產線觀看玫瑰花分級包裝發貨全流程，對鮮切花通過物流及時外銷表示肯定。他指出，雲南花卉產業前景廣闊，要着眼全產業鏈，從種業端、種植端、市場端不斷深耕細作。

習近平昨日轉往省會昆明聽取省委和省政府工作匯報，強調雲南區位條件獨特，要積極推進高水平對外開放，建設面向南亞東南亞輻射中心。同時，要加強邊疆民族地區治理，切實維護民族團結、邊疆穩固。昨日上午，習近平還接見駐昆明部隊代表，這是他時隔5年再次視察昆明部隊。

明報記者

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