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漢光演習模擬2027武統 台防長：驗證高戰備力

【明報專訊】台軍今年「漢光41號」演習，將模擬「2027年解放軍武統台灣」。台國防部長顧立雄（圖）昨日表示，漢光演習有設定武器獲得期程、聯合戰力訓練規劃，因此定下達成高戰備能力的目標，設定一至兩年後的期程。

台國防部周二（18日）在書面報告公開今年度「漢光41號」演習時程，模擬解放軍灰色地帶侵擾、2027攻台行動，分為2月高階幹部兵棋推演、4月電腦兵棋推演、7月實兵演練3階段。

中央社報道，顧立雄昨前往台立法院外交及國防委員會報告業務概况前表示，漢光演習從高階幹部圖上兵棋推演、電腦輔助指揮所演習、實兵演練3階段，會設定武器裝備獲得期程、聯合戰力訓練規劃，因此定下達成高戰備能力的目標，設定一至兩年後的期程，透過不斷演訓驗證來修正。

稱網軍適用「情工法」 離職應保障

就大陸國安部周一（17日）發文公布4名台軍資通電軍官兵個人資料，稱終身究責，國民黨立委馬文君在立法院外交及國防委員會上表示關注，呼籲台國防部應對比台國安局和軍情局，對資通電軍的相關業務官兵以別名識別，提高防護。

顧立雄同意建議，並指出資通電軍也納入台灣「情報工作法」的適用範圍，不管是執行任務時的安全，台國防部要予以保障，離職後也應提供相關協助。

馬文君在質詢期間，播放名嘴李正皓的節目影片，李在節目稱未來恢復軍審後，馬文君涉及的國造潛艦泄密案若上軍事法庭，「她還有命嗎？」質疑為何李會如此理解。顧立雄澄清不是現役軍人，不可能上軍事法庭。

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