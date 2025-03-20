殲-36再試飛 3引擎全開 進度超五代機殲-20 分析料測試最高速

從內地社交媒體傳出的「殲-36」試飛照片顯示，該機3台引擎動力全開、加力燃燒。美防務網媒「戰區」（The War Zone）報道稱，「這是令人印象深刻的獨特場景，因這款新型戰鬥機的3引擎佈局在傳統意義上的戰術噴氣式飛機中是非常奇特的」。

不過照片上殲-36的3引擎動力齊開、兩側翼尖的舵翼同時大幅張開，顯得有些不協調，前者表明殲-36需盡快提速，而後者則不是因嘗試轉彎，更似在增加阻力。這種相互矛盾的做法也引起質疑，「戰區」報道中提到，網上照片有可能經修改、偽造。「雖然存在這樣的可能性，但這些圖像看起來是真實的，與我們在這種新型戰機首次試飛中看到的類似圖像一致。」

美媒：機組座位可能並列

報道稱，最新出現的殲-36側面照可更好觀察該機獨特的背部進氣口、座艙蓋。照片顯示，該機座艙蓋與前機身頂部線條融合，因此「這架飛機採用並列機組座位的可能性仍然很大，特別是考慮到它機頭部分非常寬」。

殲-36第二次試飛，與首飛間隔僅兩個多月。相比之下，公開資料顯示，殲-20首飛和第二次試飛之間相隔3個多月。有觀察人士指，由此可見殲-36技術難度雖然更大、也沒可參考的對象，但受益中國航空工業近年技術積累，其進度反而比殲-20更快。

評論稱受益中國技術積累

過去幾代主戰機型基本都採用單引擎或雙引擎，幾乎沒採用3引擎構型的戰機。內地軍事公眾號「大伊萬頻道」刊文表示，這讓新一代作戰平台在動力系統的選擇上，愈來愈像轟炸機。

文章解釋稱，六代機的重量、最大起飛重量顯著提升，航空引擎的升級卻未隨之跟上，成為新一代作戰平台研發上最大「攔路虎」。所以六代機的動力組選擇，使用雙引擎已難以滿足需要，而新航空引擎又未能研發。經性能權衡後，自然選擇使用3引擎。