3央媒同日開專欄 宣傳助力民營經濟

【明報專訊】國家主席習近平上月中旬在北京出席民營企業座談會並發表講話後，「央視新聞」昨報道稱，今年以來從中央到地方，一系列促進民營經濟發展的政策措施落實見效，民間投資發展空間不斷拓展，民營經濟創新能力持續增強，高質量發展動能強勁。《人民日報》、《新華每日電訊》、《光明日報》等主要央媒昨開設同名專欄「促進民營經濟高質量發展」，聚焦新時代民營經濟發展、高質量發展。