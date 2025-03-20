3央媒同日開專欄 宣傳助力民營經濟

【明報專訊】國家主席習近平上月中旬在北京出席民營企業座談會並發表講話後，「央視新聞」昨報道稱，今年以來從中央到地方，一系列促進民營經濟發展的政策措施落實見效，民間投資發展空間不斷拓展，民營經濟創新能力持續增強，高質量發展動能強勁。《人民日報》、《新華每日電訊》、《光明日報》等主要央媒昨開設同名專欄「促進民營經濟高質量發展」，聚焦新時代民營經濟發展、高質量發展。
製造業民間投資按年增一成
央視在昨晚「新聞聯播」稱，全國民間投資活力自農曆新年迸發。與往年相比，各地重大項目清單中，民間投資佔比大升。此外，支持民企參與重大項目的政策利好，正轉化為發展信心。國家統計局數據顯示，製造業民間投資今年1至2月按年增10.2%，基礎設施民間投資增8%。中國中小企業協會數據顯示，上月中國中小企業發展指數為89.8，創近4年新高。
投資活力釋放時，一批科技民企生力軍湧現，現時國家高新技術企業，民企有42萬多間，佔逾92%。民企加速從傳統勞動密集型轉向技術驅動型。
主要央媒昨開設的同名專欄「促進民營經濟高質量發展」，稱將激勵民企和民營企業家「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富」，為推進中國式現代化作更大貢獻。