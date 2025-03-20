上海市長晤美商 稱擴開放予「更大舞台」

據上海官方帳號「上海發布」昨發布消息，龔正表示，期待美中貿易全國委員會積極推動美資企業在滬投資；歡迎對上海提意見，助上海營造一流營商環境；歡迎委員會及會員企業積極參與進博會。

龔正表示，上海正按中央對上海發展的戰略定位，加速建成具世界影響力的社會主義現代化國際大都市，將進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放，着力推動高質量發展，為美資企業提供「更大舞台」。

譚森表示，美中貿易全國委員會成立50年來，始終倡導促進兩國經貿關係發展。美中作為全球最大經濟體，兩國應更緊密合作，是廣大美國企業的共識；上海營商環境持續改善，有力支持美資企業發展，委員會會員企業不斷擴大在滬投資，推動高科技研發。

與樂高集團高管會面時，袁罡表示，上海樂高樂園度假區備受社會各方關注，金山將持續加強樂園項目服務保障，對標國際一流度假區建設標準，加快完善項目周邊配套基礎設施。目前園內大部分設施已安裝完成，進入測試階段。