台北保母涉虐死1歲童案 200人庭外促嚴懲

台北劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童剴剴案，昨第四次開庭，台灣社會關注度續升。綜合中央社等台媒報道，2023年12月24日凌晨，1歲多的剴剴因呼吸困難送醫，搶救後不幸身亡。醫護人員發現其遺體遍佈傷痕，生殖器亦有多處新舊傷口，生前疑遭長期虐待。

檢方調查指出，保母劉彩萱（圖3上）及其胞妹劉若琳（圖3下）2023年9月至12月，以「不聽話」為由，殘酷虐待剴剴，導致其長期營養不良、健康惡化，最終因低血容性休克死亡。據台媒報道，剴剴不僅腿被打到變形、指甲被拔光、牙齒被打斷，生殖器也被燒焦，身亡時僅重6公斤。

死時遍身傷 檢方另稱長期營養不良

台灣民眾昨發起聲援「加重虐童刑責」行動，在法院外集會。大部分民眾或手持白菊花或舉着「虐童零容忍」、「守護兒童」、「加重刑罰，不得假釋」等標語。

劉彩萱、劉若琳姊妹自2023年8月接受台灣兒童福利聯盟委託照顧剴剴。經檢方調查，兩人有凌虐、妨害自由、傷害等行為，台北地檢署按凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴兩人。

昨中午，劉姓姐妹囚車抵達法院時，現場民眾激憤，不少人高呼「惡魔保母，唯一死刑」。昨日庭審後，案件下月22日起密集審理。

有台灣法務部官員指出，凌虐幼童罪去年已修法加重刑責。至於是否再修法，他稱尊重相關建議，會廣納各界意見，另行研議。有法律界人士稱，民眾集結發聲，恐對法官造成輿論壓力。