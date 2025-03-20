宇樹機械人打側空翻 創全球先河

去年原地空翻 公司稱AI加快升級

題為「全球首次完成側空翻的人形機械人：宇樹G1」的影片中，宇樹科技表示，一年前身高1.8米的宇樹H1做出全球首次電驅人形機械人原地空翻，這次挑戰更高難度。影片中，宇樹G1機械人躍起，下肢在空中劃出一道弧線後落地，稍停頓後站定，在側空翻後保持平衡。宇樹科技稱，此程序開發拍攝期間，G1無任何故障損壞。

與此同時，宇樹科技在評論區宣布，「宇樹機械人側空翻真人挑戰賽」從當天開始，全球首個能模仿該動作的真人，可獲一台G1人形機械人或其他同價禮物。比賽為期3個月，將公布更多細節規則。

宇樹G1人形機械人是該公司開發的第二款人形機械人，去年5月發布，定價人民幣9.9萬元起，同行產品多在人民幣數十萬乃至百萬元以上。官方形容G1為「人形智能體、AI（人工智能）化身」，該機械人重約35公斤、高約127厘米，擁有23到43個關節電機，支持模仿及強化學習驅動，「在AI加速下的機械人技術，每天都在升級進化」。

共青團浙江省委、浙江省青聯近日宣布第13屆「浙江青年五四獎章」評比擬表彰人選。其中，宇樹科技總經理兼首席技術官王興興在列。另外，稍早前浙江共青團官方網站發布的關於「2025年度中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒擬推薦人選」公示通知，王興興同樣在「中國青年五四獎章」擬推薦對象之列；而開發《黑神話：悟空》的杭州游科互動科技團隊（遊戲科學），被列為唯一擬推薦的中國青年五四獎章集體得獎者。