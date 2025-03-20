明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

宇樹機械人打側空翻 創全球先河

【明報專訊】杭州宇樹科技的人形機械人在央視春晚扭秧歌爆紅，該公司昨日在微博發布影片稱，其研發的G1人形機械人，做出全球首次原地側空翻。

去年原地空翻 公司稱AI加快升級

題為「全球首次完成側空翻的人形機械人：宇樹G1」的影片中，宇樹科技表示，一年前身高1.8米的宇樹H1做出全球首次電驅人形機械人原地空翻，這次挑戰更高難度。影片中，宇樹G1機械人躍起，下肢在空中劃出一道弧線後落地，稍停頓後站定，在側空翻後保持平衡。宇樹科技稱，此程序開發拍攝期間，G1無任何故障損壞。

與此同時，宇樹科技在評論區宣布，「宇樹機械人側空翻真人挑戰賽」從當天開始，全球首個能模仿該動作的真人，可獲一台G1人形機械人或其他同價禮物。比賽為期3個月，將公布更多細節規則。

宇樹G1人形機械人是該公司開發的第二款人形機械人，去年5月發布，定價人民幣9.9萬元起，同行產品多在人民幣數十萬乃至百萬元以上。官方形容G1為「人形智能體、AI（人工智能）化身」，該機械人重約35公斤、高約127厘米，擁有23到43個關節電機，支持模仿及強化學習驅動，「在AI加速下的機械人技術，每天都在升級進化」。

共青團浙江省委、浙江省青聯近日宣布第13屆「浙江青年五四獎章」評比擬表彰人選。其中，宇樹科技總經理兼首席技術官王興興在列。另外，稍早前浙江共青團官方網站發布的關於「2025年度中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒擬推薦人選」公示通知，王興興同樣在「中國青年五四獎章」擬推薦對象之列；而開發《黑神話：悟空》的杭州游科互動科技團隊（遊戲科學），被列為唯一擬推薦的中國青年五四獎章集體得獎者。

上 / 下一篇新聞