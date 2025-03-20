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DeepSeek施政用 浙江全省幹部受訓 聚焦省內產業應用 首堂網課30萬人上

【明報專訊】內地政務系統廣泛接入國產人工智能（AI）大模型DeepSeek後，各地政府開始向公務員提供培訓。在DeepSeek「大本營」浙江，近日全省幹部接受為期4個月的AI專題培訓，「人工智能通識及應用網絡專題培訓」周二（18日）在浙江省委黨校開班，29.6萬人參加第一堂網課。

「澎湃新聞」昨報道，此次專題培訓由浙江省委組織部會同省委黨校等單位共同研究籌辦，旨在提升全省幹部的AI素養。浙江省委副書記、組織部長王成作開班動員，第一課由中國工程院院士、之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅講授，以「從DeepSeek看全球人工智能發展趨勢」為題，分析全球AI發展趨勢、行業應用、產業生態。

此次培訓自本月到6月，共設10期，每期課程邀請一名專家學者或創新企業家授課，從通用知識、產業應用、相關政策、企業案例等方面，解讀AI相關知識，詳細講解DeepSeek等AI大模型的用法，助全省幹部了解AI的戰略佈局和宏觀政策，結合浙江情况尋找產業應用的切入點。

培訓班採用「線上+線下」形式，在浙江省委黨校設主會場，各市委黨校設分會場，另通過浙江領導幹部網絡學院，面向全省各級幹部同步直播網課，有29.6萬人上第一堂網課。

浙多地開講 杭州稱政務「必修課」

此前，浙江寧波、溫州、湖州等地已先開始對幹部的人工智能專題培訓。在「六小龍」誕生地杭州，上周三（12日）舉辦AI及時培訓示範班。杭州市委常委、組織部部長劉嬪珺在班上強調，AI是關乎城市核心競爭力、現代化治理、群眾獲得感的「必修課」，要提高認識、端正態度、明確目標，打破認知壁壘、破除畏難情緒、主動擁抱變革，不斷加強杭州幹部運用人工智能的能力。培訓期間，「杭州六小龍」的宇樹科技、強腦科技相關負責人亦講解人形機械人和腦機接口產業，現場演示產品。

政府系統外，DeepSeek亦被引入社區治理。「光明網」指，多地網格化管理中心利用DeepSeek探索基層治理新模式。天津市靜海區網格化管理中心網格員表示，DeepSeek能深入分析複雜的政策文件，將其轉化為通俗易懂的語言。

紐時：京力推 DeepSeek易受外國審查

另邊廂，《紐約時報》中文網稱，中國政府對AI的接納程度，與其他地方形成鮮明對比；對DeepSeek來說，規模愈大或影響力愈大，就愈有可能受國內外當局更多審查。其競爭對手OpenAI上周致信白宮，警告中國政府或會強迫DeepSeek「操縱其模型來造成傷害」，着官方採取行動。澳洲、韓國等地政府部門已通知員工不要使用DeepSeek服務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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