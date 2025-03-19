商務部應對貿戰 助外貿企業拓內銷 王文濤上海調研 向市場釋3信號

調研紡織外貿企業 《繁花》公司原型

據商務部網站消息，周日下午，王文濤在上海調研。王文濤指出，面對複雜性、嚴峻性、不確定性上升的外部環境，國內市場是外貿企業的堅強後盾；要加快推進內外貿一體化，更好發揮超大國內市場優勢，以國內大循環的穩定性和確定性，助力企業應對外部衝擊。

央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」周一撰文透露，王文濤調研的企業是紡織品外貿企業東方國際（集團）有限公司。幾年前內地熱映電視劇《繁花》中的「外灘27號」，其原型就是東方國際。東方國際董事長童繼生曾說，「一部《繁花》，半部紡織史，還有半部是中國的外貿史。」

紡織品和服裝是中國對美出口的重要品類。去年，中國對美出口佔中國紡織品服裝總出口約17%，美國從中國進口佔美國總進口約24%。在紡織品和服裝出口的利潤空間變小的背景下，美國對華加徵10%的關稅，這讓紡織品外貿企業舉步維艱。

有發展空間 予保障支持 屬長期戰略

商務部在上海調研，主要針對的是紡織外貿產品拓展內銷的情况。文章認為，這向市場釋放了3個信號。第一個信號是，外貿企業轉內銷有充足的發展空間。今年，商務部將舉辦覆蓋包括10個經濟大省的「外貿優品中華行」活動，搭建外貿企業拓內銷平台，促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接。

第二個信號是，對於如回款等外貿企業擔憂的問題，商務部將給予相應的保障支持。第三個信號是，推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，將是一項長期戰略，而不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時措施。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，外貿企業拓展內銷涉及國際市場的規則和國內市場不一樣、市場渠道不一樣、支付體系、消費者的認知不一樣等問題。針對這些問題，需要做很複雜的工作去對接，讓外貿商品順暢進入國內市場。