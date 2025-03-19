明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

商務部應對貿戰 助外貿企業拓內銷 王文濤上海調研 向市場釋3信號

【明報專訊】中國商務部長王文濤近日在上海調研內外貿一體化工作，了解外貿產品拓內銷情况。官媒引述知情人士指，為抵禦以中美貿易戰為主的外部衝擊，商務部將採取系列措施幫助外貿企業拓展內銷渠道；同時，此番調研也向市場釋放了包括外貿企業轉內銷有充足的發展空間等3個信號。

調研紡織外貿企業 《繁花》公司原型

據商務部網站消息，周日下午，王文濤在上海調研。王文濤指出，面對複雜性、嚴峻性、不確定性上升的外部環境，國內市場是外貿企業的堅強後盾；要加快推進內外貿一體化，更好發揮超大國內市場優勢，以國內大循環的穩定性和確定性，助力企業應對外部衝擊。

央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」周一撰文透露，王文濤調研的企業是紡織品外貿企業東方國際（集團）有限公司。幾年前內地熱映電視劇《繁花》中的「外灘27號」，其原型就是東方國際。東方國際董事長童繼生曾說，「一部《繁花》，半部紡織史，還有半部是中國的外貿史。」

紡織品和服裝是中國對美出口的重要品類。去年，中國對美出口佔中國紡織品服裝總出口約17%，美國從中國進口佔美國總進口約24%。在紡織品和服裝出口的利潤空間變小的背景下，美國對華加徵10%的關稅，這讓紡織品外貿企業舉步維艱。

有發展空間 予保障支持 屬長期戰略

商務部在上海調研，主要針對的是紡織外貿產品拓展內銷的情况。文章認為，這向市場釋放了3個信號。第一個信號是，外貿企業轉內銷有充足的發展空間。今年，商務部將舉辦覆蓋包括10個經濟大省的「外貿優品中華行」活動，搭建外貿企業拓內銷平台，促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接。

第二個信號是，對於如回款等外貿企業擔憂的問題，商務部將給予相應的保障支持。第三個信號是，推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，將是一項長期戰略，而不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時措施。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，外貿企業拓展內銷涉及國際市場的規則和國內市場不一樣、市場渠道不一樣、支付體系、消費者的認知不一樣等問題。針對這些問題，需要做很複雜的工作去對接，讓外貿商品順暢進入國內市場。

相關字詞﹕內銷 信號 中美角力 調研 外貿 商務部

上 / 下一篇新聞