特朗普稱習「不久將來」或訪美 京：沒可發布信息

路透社報道，特朗普是在華盛頓約翰甘迺迪表演藝術中心的董事會會議上發表上述言論。不過，特朗普並未提及習近平訪美的具體時間。自今年1月上任以來，特朗普對所有從中國進口的產品加徵20%的關稅，指摘北京方面沒有阻止用於製造非法芬太尼的化學品流入。中方隨後亦推出多項反制措施。

傳商6月「生日峰會」 學者：視有否新關稅

對於「習特會」，外界近期曾傳出多個版本。美國媒體日前曾引述知情人士稱，華府與北京已開始討論中美元首於6月舉行「生日峰會」；因為習近平的生日是6月15日，特朗普生日為6月14日。另有港媒稱，特朗普最快4月訪華。

3月11日，外交部發言人毛寧回應「中美領導人下月會晤」的提問時，以「沒有可以發布的信息」回應。昨日，她以同樣口徑回應詢問。

另據《聯合早報》引述上海國際關係學者沈丁立分析，只要特朗普不對中國商品實施第三波懲罰性關稅，「習特會」仍有可能在6月舉行。沈丁立認為，中美目前有元首見面的需求，雙方都希望避免貿易戰升級。