貴州考察 習近平：為創業創新營造公平透明環境

習近平強調，優化營商環境要一手抓改革，打通制約高質量發展的堵點卡點；一手抓幹部教育管理，引導幹部增強大局意識、服務意識、誠信意識、廉潔意識。他說，開放也是重要的營商環境，貴州要積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

習近平還提到，貴州要堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌新舊動能轉換，加快傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源等產業；要保持定力和耐心，科學決策，精準施策，處理好速度和效益的關係，實現質的有效提升和量的合理增長；要保護好生態環境，努力把生態優勢轉化為發展優勢。

稱少數民族文化既要傳承 亦要推動創新

新華社報道， 在黔東南州黎平縣肇興侗寨考察時，習近平獲身穿民族盛裝的村民唱起侗族大歌歡迎。他沿着村寨路道察看侗寨風貌和旅遊商舖，詳細了解侗族歷史、風俗和服飾、建築等特色文化保護傳承情况，觀看蠟染工藝流程。習近平指出，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。