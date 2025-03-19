稱藝人呼應統戰惹民憤 台重申擁陸籍即撤台籍

陸委會：專案查軍公教 未涉一般民眾

近日歐陽娜娜等多名台灣藝人在新浪微博轉發央視「台灣必歸」等帖文，邱垂正此前回應稱，將查處藝人是否與大陸黨政軍合作，或是否申領大陸身分證件，外界關注當局查處範圍是否擴大。邱垂正昨在立法院接受施政總質詢前表示，專案只針對軍公教（軍人、公務員、公立學校教師）等有忠誠義務的公職人員，並未審查一般民眾。

台警員抖音稱「我是中國人」被追究責任小學校長稱「我愛你中國」被告誡謹言

中央社報道，桃園市有警員在抖音用簡體字發帖稱「我是中國人」、「我愛祖國」，並穿制服自拍，桃園市警察局中壢分局表示，將追究其行政責任，若涉及不法行為將依法處理。桃園市也有小學校長近日在抖音發表「我愛你中國」等言論，被家長投訴，桃園市教育局回應稱已告誡校長謹言慎行並提交考核。

陸委會副主委沈有忠昨天在政治大學東亞研究所演講時表示，兩岸互動愈來愈少、趨於單向，兩岸都有責任。但他指出，大陸必須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任，對於北京來說「不統就是獨」，導致兩岸交流產生阻礙、風險升溫。