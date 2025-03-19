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台軍「備戰操演」第二日 模擬阻沿淡水攻台北

【明報專訊】台灣「立即備戰操演」昨天（18日）進入第2日，陸軍演練阻止解放軍沿淡水河進攻台北。台軍方指，解放軍在演習首日兩次執行聯合戰巡，出動59架次軍機、9艘次軍艦、兩個氣球，規模創去年10月以來新高。國台辦發言人陳斌華17日表示，解放軍在台灣島附近開展演習，是捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。

台防「由演轉戰」 國台辦：正當之舉

台灣前天起執行為期5天的「立即備戰操演」，因應大陸對台「灰色地帶戰術」，防備類似俄烏「由演轉戰」的情况。戰備部隊昨日演練淡水河防備戰與阻絕、關鍵基礎設施防護等科目，在河口設置阻絕鏈，分別架設鋼刺蝟、油桶；陸軍官兵駕駛CM11坦克等車輛在新北八里一帶操演，多輛雲豹8輪甲車在宮廟前集結待命。參謀總長梅家樹表示，挑戰愈來愈險峻，情勢複雜度、不確定性日益增加，各部隊必須迅速完成編組與整備，並活絡去中心化的運作機制，有效達成操演目標。

台灣國防部長顧立雄今天將到立法院作報告，報告提及中共對台灣軍事威脅未曾緩減，當局持續強化聯合情監偵，計劃第一季度執行海空聯合作戰演練，後續執行聯合資訊暨電子戰作戰操演、整體空中及導彈防禦操演、「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準導彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考等聯合演訓，亦商討提高軍人待遇。

相關字詞﹕台海局勢 軍事演習 兩岸關係

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