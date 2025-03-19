台灣問題幹部讀本 增專章闡總方略 時隔十年再修訂 國台辦：需全黨全社會支持推進統一

新華社報道，《讀本》是貫徹中共中央對台工作決策部署、統一思想認識、加強對台政策宣傳教育的讀物。為幫助廣大幹部群眾了解當前台灣局勢、兩岸關係形勢，此次修訂首次闢專章系統闡釋了新時代中共解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成和發展、豐富內涵以及實踐要求等，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容。

國台辦昨在位於北京的國家圖書館舉辦《讀本》新書發布會，中央社引述宋濤在會上介紹，「對台工作是國之大事，責任重大，使命光榮」。面對當前複雜嚴峻的台海形勢，對台工作任務艱巨繁重，需要各部門各地區同心協力，需要全黨全社會理解支持，從而凝聚起推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一的磅礴偉力。

宋濤提出，要做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺；全面了解台灣問題的歷史經緯和中共領導人民推進統一的歷史，不斷增強做好對台工作的責任感、使命感。

宋濤任編委會主任 審定全書撰引言

根據出版《讀本》的國台辦下屬九州出版社在網上所提供目錄及介紹，宋濤擔任《讀本》編委會主任，審定全書並撰寫引言；國台辦3名副主任潘賢掌、仇開明、吳璽分別擔任編委會副主任，指導重點章節編撰工作並審閱全書。中國社科院台灣研究所所長朱衛東、上海市台灣研究會會長嚴安林等台灣問題專家對修訂提出意見和建議。

新版目錄增加了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」這一章節，該方略在中共十九屆六中全會首次提出，2022年寫入二十大報告，並被確立為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分‌。在「兩岸關係發展歷程」章節，新增了第六小節「推動與破壞兩岸關係和平發展的較量」，並註明是「2016年至今」。而在「兩岸協商與談判」章節，增加了「新時代兩會（海協會與海基會）商談的進展與再度中斷」。

陸學者：「賴17條」每條都犯反分裂法

民進黨當局近日定義大陸為「境外敵對勢力」，並發布17條反統戰反滲透策略。台媒引述昨日參加發布會的廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍表示，17條「每一條都觸犯了反分裂國家法」，也都觸犯了大陸的「懲獨22條」意見，認為賴清德「可能會像希特勒一樣走向災難」。

鄭劍還表示，中國在每一個時代推進「祖國統一大業」，都需要一些行動指南、方針、方略，也需要對統一工作包括對台事務做一些新規範；把特別重要的事公之於眾，這本書就起到了這樣的作用。

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