央視披新型電磁槍 稱威力倍增無噪聲

長30厘米 每分鐘射千發

央視上周五（14日）播出的「軍工巡禮：新質·進階」節目介紹多款先進武器，其中最後登場的是中國兵器裝備建設工業自主研製的最新一代電磁槍，全稱「威力可控電磁發射器」。這款電磁槍採用模塊化設計，外形方正、簡潔，槍管長度約30厘米；前部是激光指示器；中部是握把和扳機；扳機上方的開關可調節功率，在單發、連發模式之間切換；上方是導軌，可安裝瞄準鏡，並配有電子屏幕，顯示剩餘電量、彈藥量和射擊模式等信息；彈匣位於後方。新款的槍管更長，使得彈丸初速更快、功率調節更精細。

一名身形瘦削的女性記者試射後表示，槍重量較輕，可以單手持握，射擊時幾乎感受不到後座力；電磁槍射頻極高，每分鐘可發射一兩千發，靶子上留下密集單孔；威力也相當強，最新一代彈丸的體積和重量有所提升，20米外的木板被「輕易擊穿」，是「隱蔽性高的非致命打擊利器」。

據中國兵器裝備建設工業有關負責人介紹，新一代電磁槍彈丸結構較上一代發生本質變化，使動能倍增；新款研發的難點在於發射過程的控制，研發團隊結合時序加光電感知的控制方式，通過仿真分析加多次實驗調整參數，達到可靠發射效果。