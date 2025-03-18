空間太陽能電站設計獲突破進展 料可發展為新代太空站

瀋陽航空航天大學楊靖宇研究團隊日前在學術期刊《中國空間科學技術》披露其最新研究成果，這項被命名為「SSPS-CMCA」（圓柱形模塊化空間太陽能電站）的設計，通過全面分析現有太陽能電站技術，整合各國方案優點，提出了一種高可行性、高擴展性的工程解決方案。

綜合內地媒體報道，空間太陽能電站（SSPS）概念最早由美國科學家彼得·格拉賽（Peter Glaser）博士提出，SSPS主要由空間段發電衛星和地面接收站組成。其發電過程為空間段衛星通過大型空間太陽能電池陣列將太陽能轉化為電能，再由微波天線轉化為微波進行空間傳輸，最後由地面接收站接收，並轉化為電能輸入地面電網。

多國止步概念設計

中國研最佳實施方案

自從SSPS概念提出以來，美國、日本、歐洲、中國等多個國家的學者和組織相繼設計各種概念模型，但大多方案停留在概念設計階段。瀋陽航空航天大學研究團隊通過全面評估現有的SSPS方案，經過分析，最終確定了結合所有優勢特點的最佳方案組合。與以往的概念性研究不同，SSPS-CMCA方案提供了從地面實驗到太空建設的全流程工程實施方案。

研究人員指出，SSPS-CMCA的價值不僅限於能源領域，還可以發展為下一代國際太空站、太空補給站或空間科研平台。