發畫暗示青天白日滿地紅 丹麥設計師捱轟

奧遜上周六透過個人帳號發布一張未上色的簡筆線條畫，配文「Guess the flag（猜猜旗子）」；畫中女子高舉旗幟，旗的右上角有一個框，框內是一個近似太陽的圖案。不少網民在帖文下留言稱「Taiwan（台灣）」。事件直至昨中午在內地社交平台「小紅書」發酵，大量網民批評奧遜支持台獨、挑釁中國。奧遜的Instagram帳號湧入大量批評，直至帳號轉為非公開狀態。網民繼續到PNS在不同社交平台的帳號留言。

品牌道歉 大陸網民拒納

PNS昨傍晚在「小紅書」發表聲明，稱爭議帖文不代表公司及奧遜的價值觀或立場，理解帖文可能令人感到困惑或不安。內地網民認為道歉避重就輕，未能表明一個中國立場，而且僅在「小紅書」發表、在Instagram卻保持沉默。

PNS未答提問 經銷商：話題敏感

PNS丹麥總部及中國分公司均未回應本報的置評請求。上海、深圳等多個PNS內地經銷商拒絕受訪稱「話題敏感」。

PNS價格昂貴但頗受歡迎，全球各地設有專賣店，亞洲有首爾、新加坡及台北。去年下半年，PNS在上海成立分公司拓內地業務。

明報記者 陳灝