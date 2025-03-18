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上千肉類加工廠輸華註冊失效 美農業部上周仍未獲知更新否

【明報專訊】海關總署網站信息顯示，1000多家美國肉類加工廠的輸華註冊資質在周日失效。外媒指，這可能衝擊美國對華出口。美國肉類出口聯合會（USMEF）的發言人舒勒（Joe Schuele）上周透露，美國農業部仍沒從中國方面得到關於註冊更新問題的回應。

路透社昨報道，中國海關總署網站顯示，美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品、史密斯菲爾德和嘉吉等主要生產商的註冊狀態已由「有效」變為「失效」。這些公司均在5年前根據中美第一階段貿易協議而獲批，中國政府要求食品出口商必須在海關註冊才能在華銷售。

報道稱，約三分之二的註冊資質到期，可能限制美國進入中國市場，並對價值約50億美元（約388.52億港元）的貿易造成重大損失。這對美國農民而言是又一打擊，此前，北京已於本月初對約210億美元（約1631.79億港元）的美國農產品加徵報復性關稅。

彭博：或違中美貿易協議

另據彭博社報道，美國農業部表示，中國未回應美方關於續簽工廠註冊資質的多次請求，這可能違反中美第一階段貿易協議。根據這項協議，中國有義務收到美國農業部信息後20天內更新批准的工廠名單。

2024年，美國是中國第三大肉類供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為59萬噸，佔中國肉類進口總量的9%。

上周四，USMEF發言人舒勒難掩擔憂，稱如此多的工廠需要資質更新，「形勢非常嚴峻」。今年2月，約84家美國工廠在華的註冊資質已失效。

相關字詞﹕註冊 中美經貿 肉類加工廠 海關總署

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