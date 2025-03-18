國安部公開4「台獨」網軍身分 指「倚網謀獨」死路一條 台國防部：無端拼湊指控

據「國家安全部」微信公眾號文章，台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當「台獨分裂勢力的爪牙」，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。近年來，國家安全機關嚴密監測，深入調查，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身分信，包括現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心負責人林鈺書及中心戰隊隊長蔡杰宏的個人資料。

指台資通電軍僱黑客滲透

豢養「機械人」帳號散假消息

文章指出，台灣資通電軍專門組建網絡戰聯隊，並僱傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨當局的網絡作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。慣用手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通訊、聯網攝像頭等關鍵信息基礎設施；向黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網絡直播平台、聯網電子顯示屏或門戶網站的登入帳號密碼，獲取控制權後插播反宣音影片或張貼反宣圖片等。

另外還潛伏在主流社交媒體平台，豢養「機械人」帳號伺機散佈虛假消息、操縱輿情走向，監控打壓島內異見人士。為民進黨當局謀「獨」行徑張目。近期，國安機關已順藤摸瓜，查獲資通電軍在用的數十個網攻平台，發現其針對大陸重要領域實施攻擊竊密的新動向，並全部核查處置，斬斷竊密「黑手」。

國安部的文章稱，國家安全機關正告「台獨」網軍頭目分子，「台獨」分裂活動是一條不歸路，國安機關將依法規對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，「依法終身追責」。

台：擷公開圖片「指鹿為馬」

國安部去年亦曾公布對「資通電」軍3名現役人員立案偵查。國台辦發言人陳斌華昨表示，2024年9月，國安機關為維護國家安全和台海穩定，公開發布〈起底『台獨』網軍『匿名者64』〉文章，揭批台灣資通電軍種種卑劣伎倆，予以警告震懾。但資通電軍甘當「台獨」分裂勢力的爪牙，繼續無所不用其極地對大陸實施網絡攻擊滲透。陳指資通電軍必遭嚴厲懲治。

台灣國防部資通電軍回應稱，資通電軍網路戰聯隊的核心任務，是為了負責維護台灣國防資訊，確保網路安全。大陸擷取網絡公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦突顯其意圖以恫嚇威迫，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。台資通電軍強調所屬官兵捍衛台灣安全，在第一線應對敵人網絡攻擊與威脅，將持續堅實資安防護、捍衛網絡疆土，確保台灣安全。

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