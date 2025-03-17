中央「振消費方案」出爐 促進員工加薪保障休假

中辦、國辦通知指，為大力提振消費，全方位擴大國內需求，以增收減負提升消費能力，以高質量供給創造有效需求，以優化消費環境增強消費意願，針對性解決制約消費的突出矛盾問題，就實施提振消費專項行動制定本方案。新華社昨報道，方案促進工資收入合理增長，拓寬財產收入渠道；優化「一老（長者）一小（兒童）」服務供給，擴大文體旅遊消費，推動冰雪消費，發展入境消費；加強支持消費品以舊換新，更好滿足住房消費需求，延伸汽車消費鏈。

研設育兒補貼制度 增養老金

保障休息休假權益方面，方案嚴格落實有薪年休假制度；鼓勵有薪年休假與小長假連休，達至彈性錯峰休假。依法保障勞動者休息休假權益。此外，研究建立育兒補貼制度，擴大學齡人口淨流入城鎮的教育資源供應，適當提高退休員工基本養老金等。

方案要求，各地區各部門要按職責分工履行責任，因地制宜研究措施，加快合作，穩定市場預期，紥實推動提振消費各項政策措施更快更好落實。