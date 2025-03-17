廣州招聘會吸12萬人 廣東書記省長力撐 南沙見工包住宿車馬費 分析稱「搶人戰」升級

《南方日報》報道，黃坤明一行先後到創新科技成果展專區、港澳融合展示區等展區視察。黃坤明强調，要建設粵港澳大灣區高水平人才高地，密切與港澳協同聯動，整合三地優勢資源持續加強常態化招引人才。王曉萍表示，希望繼續發揮「經濟大省、就業大省挑大樑」作用，為青年就業提供更多助力。熊四皓則表示，教育部會同相關部門指導各地展開「春季促就業攻堅行動」，希望用人單位履行社會責任，「爭取早招多招」。

參與企業多涉創科 供職5萬

昨參展的有知名央企國企、科創頭部企業、專精特新企業及高校、科研院所，如比亞迪、騰訊、深圳眾擎機器人、廣州國家實驗室等，職位涵蓋晶片、人工智能、機械人、高端裝備製造、新能源汽車、低空經濟等行業。有網民上傳短片顯示，88歲的中國工程院院士、廣州國家實驗室主任鍾南山也現身琶洲。

有學生嘆擠迫難應聘 合適職位少

不少參加活動的大學生在社交媒體分享心得，表示現場人多擠迫，合適職位屈指可數。網民「多喝中藥」發帖稱，保安大喊「不許停留」，她連企業攤位名字都沒看清就被擠着往前走，抱怨招聘會「根本不招人」。網民「貫通事物委員會」發帖稱，「公司是好公司，但都與我絕緣」，準備30份簡歷只投出3份，一個攤位排隊要30分鐘，與負責人交談僅1分鐘。網民「膽膽王」表示「文科無用」，現場招聘職位多為科技、工程類。

北京、上海、廣州、深圳等城市近日加強政策吸人才。廣州南沙上周四（13日）宣布，到南沙面試者可報銷住宿費和路費，獲聘後可獲連續30個月、每月最高4000元（人民幣，下同）生活補貼，本地企業每招1名應屆生則可按月最高補貼6000元；北京經濟技術開發區近日也推出「求職7日免費住宿、實習3月免費短租、就業3年優惠長租」政策。

有觀察者認為，隨着區域經濟發展模式從過去依賴資源和勞動力向依賴知識和創新轉變，區域間的搶人大戰升級。南京大學長江產業經濟研究院研究員蹤家峰認為，杭州DeepSeek的成功產生「鯰魚效應」，促使其他城市向杭州學習。