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FT：中歐峰會 習近平婉拒赴歐出席

【明報專訊】今年是中國與歐盟建交50周年，布魯塞爾正為此籌備峰會。英國《金融時報》（FT）引述兩名知情人士稱，國家主席習近平已婉拒歐盟邀請，不前往布魯塞爾出席紀念中歐建交50周年的峰會。北京方面告知歐盟，國務院總理李強將代表中國，與歐洲理事會和歐盟委員會主席會談。

李強赴會 歐盟盼建交50年習破例

按慣例，中歐峰會在布魯塞爾舉行時由中國總理出席，在北京舉行時則由中國國家主席主持。FT昨報道，因今年是中歐建交50周年，歐盟方面特別希望習親自出席，象徵性地強調雙方關係的重要。但北京方面仍堅持按慣例安排李強赴會。

報道引述知情人士表示，北京方面告知歐盟官員，李強將代表中國前往布魯塞爾。目前中歐雙方仍就峰會具體日期及代表層級「非正式討論」。一名歐盟官員對FT表示，關於峰會日程安排和代表級別仍正協商。中國外交部則回應稱，暫無相關信息可提供。

近年來，中歐關係因多重因素趨於緊張，特別是自2022年俄軍侵烏以來，歐盟指摘中國在外交、經濟層面支持俄國；此外，去年歐盟對中國電動車加徵關稅，雙方於政治、經貿都有摩擦。

本月7日全國兩會期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅在記者會談及中歐關係時表示，回顧中歐雙方半世紀的交往，最寶貴經驗是相互尊重，最強大動力是互利共贏，最一致共識是多邊主義，最準確定位是伙伴關係，現時中歐經濟總量超過世界三分之一，中歐合作更具戰略意義和世界影響。

「一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。」王毅表示，中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可成中方信任的伙伴，雙方有能力、有智慧通過友好磋商妥善解決問題，「共同開闢下一個值得期待的50年」。

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