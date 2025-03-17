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「問題車展」多地辦 車商堵路阻維權

【明報專訊】杭州、武漢、廣州、西安等多個城市在「315」舉行「問題車展」，車主在媒體協助下投訴車輛質量問題、維護消費者權益。問題車輛多為新能源汽車，車主主要反映電池續航能力及壽命不符宣傳、智能輔助駕駛效果不佳等，車展被形容為如同「車企質檢風暴」現場，讓經銷商和涉事品牌感到緊張。

南京場緊急叫停 有車主遭騷擾

綜合內地媒體報道，湖北武漢有蒙面男子在會場入口擋住維權車輛，表示「要和用戶聊聊」。江蘇南京同樣有維權車主被不明人物糾纏，《揚子晚報》報道稱當地「問題車展」在舉辦當天被緊急叫停，已搭建的場地被拆除。廣東廣播電視台在「抖音」直播「問題車展」，大批網民留言「比亞迪」，直播其後被中斷；車展門口聚集大量廠商、經銷商人員堵塞馬路。

據內地汽車自媒體「軒轅商業評論」稱，各地「問題車展」入口都有「重兵把守」，入場車主「經過篩選」，廣州「問題車展」組織者表示被迫多次轉場，杭州「問題車展」在前一天凌晨才公布選址。有浙江杭州車主表示，所購車輛品牌早前經營不善倒閉，曾接到派出所、街道辦電話要求「理性參加（問題）車展」。

據《杭州日報》報道，杭州「問題車展」的多名車主表示，自己遇到問題和廠商拉鋸許久仍未獲滿意解決，車展前夕突接到來電同意退款、維修，「讓我把車開出會場到店裏談解決方案」，質疑「如果不曝光，售後服務是否永遠在路上」。

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