M巾次貨翻新賣 蝦仁灌超標保水劑 央視「315晚會」打假 官媒促反思為何亂象不絕

多地跟進查處 市監總局稱鼓勵揭發

央視前晚在消費者權益日播出「315晚會」，揭發知名母嬰品牌、衛生巾品牌殘料次貨被翻新出售；一次性內褲、牀上用品、浴巾由工人徒手製作、與垃圾同放、未經消毒；家電維修「無病亂修，小病大修」、亂收費，蒙騙消費者等行業亂象（見表），引發輿論關注。市場監管總局、工信部在節目播出後表示會「嚴查」，並鼓勵加強揭發。

各地相關部門連夜採取行動，「保水蝦仁」被揭發後，廣東湛江和江蘇連雲港市場監管局聯合公安局組成工作專班趕赴涉事企業檢查。現場查封原材料、半成品、成品，責令企業立即停止銷售及回收涉事產品，並抽檢查封產品。廣東省市場監管局工作組已趕赴現場指導調查。

蝦仁浸藥增重 磷酸鹽超標145%

專家稱可致心血管病

根據央視，商家聲稱蝦仁「零添加」、「零保水劑」。保水劑即食品水分保持劑，常用複合磷酸鹽以保持蝦仁的水分、提升口感、延長保質期。但無良企業卻用保水劑為蝦仁增重。工作人員表示，若保水兩成，意味蝦仁吸收水分後體積變大，增重兩成。工作人員表示，他們自己都不吃這些蝦仁。

根據內地對冷凍水產品中磷酸鹽添加量的規定，冷凍蝦仁每公斤最大用量為5克，即千分之五。據央視記者調查，無良商家蝦仁磷酸鹽添加量為千分之三十，浸泡長達10多小時，保水率達兩成，導致蝦仁磷酸鹽含量超標，有商家更超標145%。保水劑成為蝦仁增重吸水的工具，且經浸泡後賣相好、口感還脆，價格可賣得更高。

專家表示，違規超量添加磷酸鹽製造出來的「保水蝦仁」，長期過量攝入可導致消化系統問題、人體鈣磷比失衡、缺鈣，甚至引發心血管疾病。

各地亦查處「啄木鳥家庭維修」濫收費、「梁山希希紙製品」銷售劣質衛生巾及嬰兒紙尿褲、「商丘市夢陽服飾」等企業的即棄內褲未經滅毒，其中「希希紙製品」及「夢陽服飾」等企業被查封，產品原料等被封存。

內地「潮新聞」發表評論文章，稱每年「315」輿論都會迎來「打假熱潮」，喚醒和提高消費者的自我保護意識。但每年輿論打假令消費者憤慨，商家道歉後監管部門立案調查，好像成為套路每年循環上演，社會又很快回復平靜。文章質疑，年年「315」消費亂象層出不窮，消費者總是「被蒙騙」、「被傷害」，故應思考、審視問題的根源。

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