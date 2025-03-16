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多地紀委DeepSeek反腐 辦案用AI 甄別數據揪出線索

【明報專訊】內地愈來愈多地方政府使用AI模型DeepSeek處理政務，近日一些地方紀委也積極推動紀檢辦案人員學會使用AI工具，穿透腐敗行為的「隱身衣」。有地方紀委已成功透過DeepSeek甄別出可疑數據、發現貪腐問題線索。

河南鄭州市紀委網站披露，駐鄭州交通發展投資集團有限公司的紀檢監察組人員接受培訓，熟悉AI工具的數據檢索、分析等功能，重點圍繞國企廉潔風險防控進行探索。實際使用發現，「一些企業將公職人員信息與招投標數據交叉比對，可精準發現問題線索」。

除了國企反腐，有地方紀委應用AI於騙保信息的調查中。《黑龍江日報》前日引述綏化市北林區紀委技術人員表示，該部門運用「大數據+DeepSeek」技術，在今年2月初至3月初剖析全區人員死亡資料、高齡保障資料、殘疾人補貼資料及最低保障資料，經系統運算，初步甄別出11條可疑數據。

北林區紀委辦案人員表示，應用DeepSeek，不僅能通過搜信息、篩數據等方法便捷辦公，還能通過本地部署、搭建大模型應用場景，滿足紀檢監察工作更多個性化、專業化需求。負責人指，這「極大提升了監督執紀工作的精準度、高效性與科學性」。報道形容，借助DeepSeek能力，紀檢監察工作進入「智能反腐」新階段。

培訓用AI穿透腐敗「隱身衣」

多個地方紀委還大規模培訓使用AI辦案。安徽蕪湖市紀委、河南三門峽市紀委近日分別邀請專家為辦案人員講解DeepSeek應用。蕪湖紀委強調，要結合公權力大數據監督平台建設，在政治巡察、監督檢查中，大膽探索AI技術應用場景，利用科技，穿透腐敗行為的「隱身衣」。三門峽市紀委稱要積極嘗試利用AI技術改善工作流程，以大數據信息化協助紀檢監察工作。

天津市西青區紀委前日也舉辦AI賦能紀檢監察工作專題講座，有參訓紀檢人員稱受益良多，將「以科技動能激發正風肅紀反腐新效能」。前一天，海南三亞市紀委也召開AI暨DeepSeek學習動員會，市紀委書記劉剛指出，DeepSeek等先進技術為紀檢監察工作提供了新的視角和強大工具，必須主動適應、積極學習、深入運用。

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