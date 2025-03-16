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論窮兵黷武拖累經濟 國安部：漢朝衰落自武帝始

【明報專訊】國家安全部昨在微信公眾號發布題為《漢朝：經濟興衰與國家安全啟示錄》的評論員文章，借用漢朝從盛極一時最終走向滅亡的歷史，指出窮兵黷武拖累經濟，「漢朝的衰落是自漢武帝開始的」，強調以經濟建設為中心是興國之要。

文章指出，漢朝建國之初，統治者吸取秦二世而亡的教訓，從政治、經濟、民生等各個層面，推行有利於生產發展的政策，激發農民的生產熱情，為漢初威服四方打下了重要的物質基礎。有關措施包括將權力部分下放給民眾，讓人民自主恢復社會生機；重視農桑恢復經濟，打擊擅用民力的官吏；輕徭薄賦蓄養民力，並壓縮財政開支。

然而漢武帝時期，連年大規模戰爭造成軍費浩繁，財政支出龐大，社會財富被大量消耗，將文景之治積累耗之一空。此後，漢朝經濟始終未恢復至文景之治時期，文章引述歷史學家認為「漢朝的衰落是自漢武帝開始的」。漢武帝還沒有注重經濟社會休養生息和健康發展，反而對私營手工業推行高稅收政策，致使商業、手工業遭到沉重打擊，百姓苦不堪言，大大侵蝕弱化經濟基礎；勞動力亦因殺戮大量減少，進一步導致漢朝經濟衰落凋敝。

稱經濟建設為中心是興國之要

文章最後指出，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要，只有推動經濟持續健康發展，才能築牢國家繁榮富強、人民幸福安康、社會和諧穩定的物質基礎。

（國家安全部）

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