明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

東部戰區司令：為統一做足軍事準備

【明報專訊】《人民日報》昨刊登解放軍東部戰區司令林向陽前日在《反分裂國家法》實施20周年座談會的發言，林向陽指出，東部戰區堅定扛起歷史賦予的光榮使命，保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備，鍛造更可靠手段、更強大能力，為維護祖國完全統一，做足做實軍事準備這一手。

指「綠恐謀獨」

央媒批賴清德猖狂挑釁

東部戰區肩負對台作戰主要任務。林向陽表示，解放軍不斷加強實戰化練兵備戰，持續開展常態化繞島巡航，周密組織「聯合利劍」系列演習，有力震懾了「台獨」分裂勢力，有效穩控了台海局勢。他強調，解放軍足以應對「台獨」分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰；如果「台獨」分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動盪，解放軍將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。

《人民日報》昨亦發表署名「鐘一平」評論文章，指出賴清德反制大陸「行動方案」，如恢復軍事審判制度、清查台灣居民領用大陸身分證件、強化對台灣藝人在大陸發展的管束等威壓手段，是徹頭徹尾的「綠恐謀獨」，是對「九二共識」的全面否定，是對兩岸交流的全面隔絕。中央廣播電視總台發出「海峽時評」，認為賴清德的猖狂挑釁，必遭大陸有力懲戒。

G7外長會刪一中表述

在中國高呼反對外部勢力干涉之際，在加拿大舉行的七大工業國組織（G7）外長會議14日發表聯合聲明，刪除「一個中國」政策表述，譴責北京對台灣的「脅迫」。中國駐加拿大使館聲明批評G7粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國，中方對此強烈不滿、堅決反對，已提出嚴正交涉。

上 / 下一篇新聞