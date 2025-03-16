東部戰區司令：為統一做足軍事準備

指「綠恐謀獨」

央媒批賴清德猖狂挑釁

東部戰區肩負對台作戰主要任務。林向陽表示，解放軍不斷加強實戰化練兵備戰，持續開展常態化繞島巡航，周密組織「聯合利劍」系列演習，有力震懾了「台獨」分裂勢力，有效穩控了台海局勢。他強調，解放軍足以應對「台獨」分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰；如果「台獨」分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動盪，解放軍將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。

《人民日報》昨亦發表署名「鐘一平」評論文章，指出賴清德反制大陸「行動方案」，如恢復軍事審判制度、清查台灣居民領用大陸身分證件、強化對台灣藝人在大陸發展的管束等威壓手段，是徹頭徹尾的「綠恐謀獨」，是對「九二共識」的全面否定，是對兩岸交流的全面隔絕。中央廣播電視總台發出「海峽時評」，認為賴清德的猖狂挑釁，必遭大陸有力懲戒。

G7外長會刪一中表述

在中國高呼反對外部勢力干涉之際，在加拿大舉行的七大工業國組織（G7）外長會議14日發表聯合聲明，刪除「一個中國」政策表述，譴責北京對台灣的「脅迫」。中國駐加拿大使館聲明批評G7粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國，中方對此強烈不滿、堅決反對，已提出嚴正交涉。