護國家利益 尼日爾驅逐3間中國石油公司高管

路透社報道，尼日爾當局上周三（12日）要求津德爾煉油廠（Soraz）、負責開採原油的中國石油天然氣集團公司（CNPC）和負責石油出口管道的西非石油管道公司（Wapco）的中國管理人員在48小時內離開該國。目前相關人士已經離開。

撤一中資酒店經營許可

消息人士指，當局認為這些中國高管「無視」去年8月通過的一項法令要求，該法令「旨在確保尼日爾人真正從國家財富中受益」。例如，這些中國負責人拿着高於尼日爾人三四倍的工資，使用普通話管理，並拒絕優先考慮當地服務商。

同時，尼日爾旅遊部撤銷了中國華油集團的「尼亞美陽光國際酒店」的經營許可。這間四星級酒店於2015年開業，主要接待來自中石油、Soraz和Wapco的中國員工。酒店被指存在「歧視性做法和濫用禁令」，尤其是禁止「其他國籍人員進入」，以及報稅作假。

尼日爾軍政權在2023年7月的政變中上台，奉行主權主義政策，尤其是在石油和鈾等原材料方面。尼日爾是世界最貧窮的國家之一，去年4月，尼日爾與中石油簽署了價值4億美元的協議，這筆錢讓軍政府能夠在接下來的幾個月維持行政運轉。尼日爾新聞社當時報道，尼日爾將在12個月內通過原油輸送償還貸款，利率為7%。中國公司共計已在尼日爾石油行業投資了46億美元，負責開發當地最大的油田，並在去年8月向阻礙其石油出口的關鍵鄰國貝寧捐贈武器。