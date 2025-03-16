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央視揭三大電訊商海量個資被盜轉售

【明報專訊】央視3 ．15晚會昨晚揭發多個領域侵害消費者權益事件，包括消費者的個人信息被肆意轉售，其中，啟科科技有限公司通過「精準通客戶管理平台」軟件，獲得三家電訊營運商後台實時數據，把海量的真實個人數據信息，用數字標籤打上記號，成為待售的商品。

宣傳資料顯示，該公司將個人用戶分為9種類型，個人標籤達到3800項，網站2億多個，互聯網品牌6萬個，每日處理數據量達100億條。

在另一家公司雲企智能科技，工作人員表示，獲客軟件將商家想要的關鍵詞設為標籤，軟件會自動在選擇的影片平台上掃描評論區，一旦發現與標籤詞相關的評論，就會強行抓取這個用戶的電話、微信帳號等信息。在綠信科技有限公司，技術人員透露這些軟件都是用爬蟲技術，偷取消費者個人信息。企騰網絡技術有限公司工作人員的獲客軟件名為「火眼雲」，已經賣給很多企業，可以偷取企業公眾號的關注用戶或微信群成員的手機號碼。

家電維修平台詐騙消費

衛生巾翻新「二次銷售」

央視還揭發，在內地逾300個城市有業務、10萬師傅在線接單的家電維修平台「啄木鳥家庭維修」存在詐騙消費者情况。包括維修「無法進水」洗衣機時發現是水龍頭沒打開，師傅告知「水閥有問題」，然後偷偷打開水龍頭，收取100多元。另外，山東濟寧市有商販大批收購知名品牌的紙尿褲、衛生巾殘次品，然後翻新「二次銷售」。節目出街後，商販已被控制。

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