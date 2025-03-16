狐貉「取皮」後 售全國充牛羊兔狗肉 國家禁流入食品領域 內媒揭魯冀黑市

製重味鹵肉 煉油賣作飼料

狐、貉養殖在唐山、濰坊、臨沂等地早已形成相當可觀的產業規模，毛皮是最主要商業價值。作為國家規定的非食用特殊禽畜，「取皮」後的狐、貉胴體不能流入食品領域。不過，上海「澎湃新聞」昨日發布調查報道，在貉子養殖大市唐山樂亭縣，有肉販在影片平台叫賣貉子白條，每天向國內多地發貨。其中一名肉販劉猛（化名）稱，加工後的白條一般六七斤（3至3.5公斤），賣20元人民幣一隻，客戶以農家樂、飯店為主，當羊肉、狗肉、獾肉等賣。

劉猛又將記者帶到一處冷藏庫，庫主稱庫存有20多噸分割好的貉子腿。樂亭縣另一肉販鄭經（化名）也在影片平台叫賣狐貍肉、狐貉腿。他稱，有客戶買走狐貉里脊肉做牛肉乾，還有購買狐貉白條「當兔子肉賣」，狐貉肉還可以當狗肉賣。而在樂亭縣當地，每到取皮時節，不少鹵肉店都賣貉子肉。

曾多次因加工狐貍肉被曝光的臨沂市河東區潘家湖村，去年仍有村民頂風作案被抓。有村民稱， 「現在羊肉有羊肉精，狗肉有狗肉精，驢肉有驢肉精，加進去口味一改，啥也沒有（發現異常）。」

濰坊市狐貍肉販張麗表示，自己每年收購的狐貍胴體主要賣到河北，煉油後給飼料廠做雞飼料、豬飼料用。臨沂市河東區有養殖戶稱，每年11月狐貍去皮時，會有人來收狐貍肉。商販送到臨沂潘家湖的價格會貴一些。河東區多名肉販子、油販子介紹，當地許多煉油廠沒有手續，到時節也會煉狐貍油。這些狐貍胴體最終流入飼料廠。一名油販子帶記者參觀了一間黑作坊煉油廠，車間裏臭味難聞，地面污濁。

去年去皮胴體逾千萬

年尾取皮後大量「上市」

中國皮革協會發布的《2024年中國水貂、狐、貉取皮數量統計報告》顯示，2024年，全國養殖貂狐貉去皮胴體達1076萬個左右。每年11月、12月是狐貉扒取皮毛出售的時節，會有大量狐貉胴體「上市」。許多影片平台上能看到出售狐貉肉的信息，還有不少出售狐貉胴體或飼料廠詢價狐貉肉骨粉的信息。

按照2016年實施的行業標準《貂、狐、貉繁育利用規範》，因非傳染性疾病死亡的貂、狐、貉屍體，應被銷毁或無害化處理。但該標準並非強制性標準。昨日報道引起關注後，河北省農業農村廳工作人員表示，已經和省市場監督管理局協同針對相關事件開展調查；山東省畜牧獸醫局工作人員稱，已第一時間聯繫地方，派人赴現場處理。

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